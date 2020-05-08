Пашинян назначил суд над карабахским кланом на день оккупации города Шуша

Когда в Азербайджане говорят, что армянские преступники будут наказаны, это не означает, что их в обязательном порядке доставят в здание Верховного суда по улице Юсифа Сафарова, 14 в Баку. Наказание может быть разным, и оно может последовать для убийц откуда не ждали.

Мог ли сепаратист Роберт Кочарян предполагать, что проведет два года за решеткой в собственной стране, где считается "героем" и воплощением всего самого "мужественного" благодаря преступлениям, совершенным им в годы Карабахской войны? Несмотря на то, что Кочарян почти что канонизирован в Армении, а из Москвы Еревану регулярно делаются толстые намеки, Кочарян продолжает сидеть. Сидит он, конечно же, не за убийства невинных азербайджанцев, но в данном случае важно то, что сидит.

Такое неуважение властей к очередному кровавому "герою" армянского народа на днях достигло своего апогея - суд по делу Кочаряна был назначен на 8 мая. То есть на день оккупации азербайджанского города Шуша. Как известно, этот день является в Армении и в оккупированном Карабахе праздником. Хотя война после захвата Шуши продлилась еще два года, армянские агрессоры отсчитывают "победу" именно с этой даты.

И вот, в этот, с позволения сказать, святой для всего армянства день Никол Пашинян назначает суд над одним из символов оккупации - Робертом Кочаряном и над экс-главой минобороны, участником резни в Ходжалы Сейраном Оганяном. Какой смысл вкладывает Никол в этот шаг, догадаться не трудно. Скорее всего, премьер хочет приурочить к "победе" в Карабахской войне свою собственную победу над ненавистным карабахским кланом. Пашинян вообще любит символизм. Стоит напомнить, как искусно он подогнал под дату 8 мая голосование в парламенте за свою кандидатуру на пост премьер-министра в 2018 году.

В Армении назначение суда на день оккупации Шуши восприняли как оскорбление "святыни", кощунство, покушение на единственное, что поддерживает дух граждан этого недогосударства.

Пашинян "пытается убедить собственных граждан, что их главным врагом является не Азербайджан, а второй президент Армении и остальные "герои" Карабаха", - пишет издание zham.am. Аналитики издания считают, что Пашиняну это необходимо для того, чтобы он смог реализовать "давнюю программу своего "духовного отца" Тер-Петросяна, согласно которой "Айастанци Серго не будет жить хорошо, пока карабахский вопрос не будет решен"".

К сожалению, Никол Пашинян, даже если и имел подобные намерения, упустил момент, потерял время на популистские шоу и зависание в соцсетях. Ситуация сегодня в Армении складывается не в его пользу. Обрушение надежд, тяжелое положение граждан, еще более усложнившееся карантином и ЧП, играют против него. Поэтому 8 мая в Ереване вероятны массовые акции далеко не праздничного характера.

Между тем, Тер-Петросян был совершенно прав, и уже более тридцати лет население Армении ежедневно ощущает это на себе. Изолированность, неустроенность, бедность и депопуляция ежечасно напоминают армянам о том, что они не будут хорошо жить до тех пор, пока не разрешится карабахский конфликт. И день оккупации азербайджанской Шуши - хороший повод оглянуться назад и посыпать голову пеплом. А заодно - для очистки кармы - отправить за решетку парочку карабахских преступников.

Зульфугар Ибрагимов