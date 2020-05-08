Азербайджан стал платформой глобальной политики, способствующей стабильности в мире

Внешняя политика Азербайджана достигла новых высот достижений и побед, такой высокий уровень профессионализма правительства может принести пользу каждому государству-члену Тюркского совета.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

Как заявил наш собеседник, Азербайджан вложил огромное количество финансовых ресурсов и технологических инструментов в улучшение и продвижение стратегических опор тюркоязычных государств.

"Идея экономической дипломатии является еще одной стратегической концепцией, которая была разработана под руководством Президента Ильхама Алиева. Принимая во внимание нынешнюю международную руководящую роль Азербайджана, мы наблюдаем растущее число иностранных корпораций, решающих начать свою деятельность в государствах-членах Тюркского совета", - заметил американский эксперт.

По мнению стратегического советника, Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы посредством видеоконференции на тему "Мы вместе против COVID-19" предоставил Баку прекрасную возможность стать платформой и штаб-квартирой разработки международной политики, которая поможет всему человечеству.

"Президент Ильхам Алиев принял энергичные дальновидные меры по привлечению стратегических инвестиций в регион Тюркского cовета, укреплению роли Азербайджана, а также способствовал стабильности в мире", - подчеркнул Тейс.

Эксперт подчеркнул, что прошедший Саммит является еще одной успешной страницей в истории внешней политики Азербайджана.

"Как председатель этой престижной организации Президент Ильхам Алиев продемонстрировал высокий уровень лидерства и государственного управления. Кроме того, благодаря своей эффективной экономической политике, открытости на международных рынках и поощрению индустриализации стран-членов Тюркского cовета, Азербайджан обладает высоким уважением в мировом сообществе", - считает Тейс.

Как подчеркнул наш собеседник, несмотря на пандемию COVID-19, которая навсегда изменила мир, правительство Азербайджана действовало своевременно и продемонстрировало миру высокий уровень приверженности многосторонней дипломатии.

"Одним из конкретных примеров бесспорного лидерства и видения, которого придерживается правительство Азербайджана, является организация в рекордно короткие сроки Саммита Контактной группы Движения неприсоединения против коронавируса, полностью организованного вашей страной", - пояснил он.

Тейс также добавил, что реализация мер в сфере общественного здравоохранения и пропаганда стратегии профилактической медицины, поощряемая правительством Азербайджана с середины января 2020 года, являются очевидным доказательством успеха Азербайджана в борьбе против коронавируса.

"Сильные экономические показатели, привлекательная денежно-кредитная политика и забота правительства о здоровье населения страны позволили Азербайджану безболезненно преодолеть пандемию COVID-19. Многим странам мира следует воспользоваться успешным опытом Азербайджана", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов