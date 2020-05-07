На политическую арену Армении выпустили террористов "Сасна црер-АСАЛА"

Известно, что экстремистские и террористические организации являются неотделимой частью повседневной жизни Армении, а отъявленные головорезы и террористы - национальными героями страны. Политические силы Армении террористам отводят особую деструктивную роль.

Каждый раз, когда Еревану нужно принимать ответственные решения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, для срыва процесса примирения, армянские кукловоды, как джинна из бутылки, выпускают на авансценну террористов. В очередной, уже третий раз, власти Армении выпустили террористов на политическую арену, после известного выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, по процессу поэтапного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Серию примитивных заявлений министра ИД Армении Мнацаканяна, фактически направленных на срыв переговорного процесса с Азербайджаном, пашиняновский режим решил закрепить резкими заявлениями террористов "Сасна црер".

Один из лидеров этой организации, которая состоит из членов территористической АСАЛА, гражданин Ливана Жирайр Сефилян на днях выступил с резкими антироссийскими заявлениями. В заявлениях главы российского МИДа Лаврова последний не усмотрел желания одной из страны-сопредседателей Минской группы положить конец конфликту. По мнению лидера "Сасна црер-АСАЛА" Сефиляна, целью Москвы является устранить нынешнюю пашиняновскую власть Армении. Якобы, "Лавров пытается отпасовать эту идею "пятой колонне", чтобы та начала осуждать армянскую власть, мол, видите, это предатели, они намерены сдать земли". Выступая в роли защитника ереванских властей, главный террорист обвинил Москву в желании "провернуть в Армении политические изменения", говорил, что благодаря "ловкости и целенаправленным действиям Пашиняна, их планы разрушились".

Известно, что в июле 2016 года террористы "Сасна црер-АСАЛА" захватили в Ереване здание патрульно-постового полка полиции, в ходе которого убили трех полицейских. В период правления президента Сержа Саргсяна члены организации были осуждены за терроризм и приговорены к 10 годам тюремного заключения. Однако, сразу же после прихода к власти премьер-министра Пашиняна, по его распоряжению 27 террористов "Сасна црер-АСАЛА" были освобождены из тюрьмы. В ответ на поддержку премьер-министра Пашиняна ереванские власти и стоящие за их спиной "грантодатели" переоформили террористов "Сасна црер-АСАЛА" в политических деятелей. Пашинян ориентируется на террористов и, по всей видимости, разделяет их взгляды. Местные обозреватели отмечают, что Пашинян регулярно встречается и управляет деятельностью Сефиляна и этой организации, с помощью которых наводят страх на граждан Армении и подавляют своих политических оппонентов.

Очевидно, что в ответ на заявление министра ИД России Лаврова по процессу карабахского урегулирования, Пашинян не нашел ничего другого, как выдвинуть на авансцену террористов "Сасна црер-АСАЛА". В дополнение к неконструктивным заявлениям министра ИД Мнацаканяна, с которым Пашинян методично ставит в тупик переговоры по Карабаху, он решил озвучить угрозы указанной международной террористической организации. Общеизвестно, что "Сасна црер-АСАЛА" - вооруженная до зубов террористическая организация, состоящая из переехавших в Армению зарубежных армян. Ее члены, в основном, фанатики-наркоманы, испоповедующие махровый армянский национализм, выступающие за проведение террористических акций.

Антироссийские заявления Сефиляна и поддержка со стороны зарубежных террористов "Сасна црер-АСАЛА" премьер-министра Пашиняна приоткрывает завесу над внутриполитическими процессами в Армении. В Армении на политическую авансцену опять выпустили террористов "Сасна црер-АСАЛА", что является проявлением слабости нынешних ереванских властей.

Директор экспертного совета Baku Network,

доктор философии

Эльхан Алескеров

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