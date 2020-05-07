https://news.day.az/politics/1232600.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку
7 мая в Баку состоялось открытие первого больничного комплекса модульного типа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии комплекса приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
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