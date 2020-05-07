Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку

7 мая в Баку состоялось открытие первого больничного комплекса модульного типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии комплекса приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Новость обновляется