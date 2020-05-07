Президент Ильхам Алиев: Наш опыт в борьбе с коронавирусом в Азербайджане наиболее прогрессивный и человеколюбивый

Наш опыт в борьбе с коронавирусом в Азербайджане наиболее прогрессивный и человеколюбивый.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку.

"Сегодня мы отмечаем открытие новой больницы модульного типа. Это очень знаменательное событие. Открытие любой больницы - знаменательное событие. Если учесть, что в последние 16 лет в нашей стране было построено или капитально отремонтировано более 700 учреждений здравоохранения, то нетрудно представить, какая работа проделана. Мы считаем, что уже существующий больничный фонд, в особенности, деятельность современных больниц, будут обеспечивать наши потребности на протяжении многих лет. Но пандемия коронавируса, конечно, диктует свои правила, поэтому строительство новых больниц неизбежно. Разумеется, строительство больниц занимает много времени - проектировочные работы, техническая сторона, выбор места. Считаю, что мы, отдав предпочтение новым технологиям, конечно, сделали правильный выбор - обеспечили строительство больниц модульного типа, которые можно быстро собрать, разобрать, перенести на другое место. Недавно я информировал общественность об этом, и сегодня мы отмечаем открытие данной больницы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что всего за месяц сдана больница на 200 коек.

"Конечно, эта больница и больницы, которые будут построены в дальнейшем, сыграют большую роль в борьбе с коронавирусом. В различных регионах нашей страны планируется построить 10 таких больниц. Разумеется, увеличение количества коек играет особую роль в борьбе с коронавирусом для каждой страны. В настоящее время мы видим опыт некоторых развитых стран. Видим, что из-за нехватки коек больные там не могут своевременно получить лечение, многие люди, инфицированные коронавирусом, вообще не госпитализируется, остаются дома. Конечно, лечить их, контролировать состояние здоровья дома невозможно. Считаю, что наш опыт в борьбе с коронавирусом в Азербайджане наиболее прогрессивный и человеколюбивый, так как все наши больные размещены в больницах, где врачи днем и ночью ухаживают за ними", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что строительство новых больниц, конечно, рассчитано на будущее, так как в настоящее время имеющийся больничный фонд обеспечивает потребности страны.

"Более 20 государственных больниц, в том числе новейшая и самая современная больница "Ени клиника" на 575 коек, предоставлены для лечения инфицированных коронавирусом. В настоящее время больные проходят там лечение. Это - правильный шаг, рассчитанный на будущее, так как никто не знает, сколько продлится пандемия, никому не известны ее дальнейшие этапы. Поэтому мы должны полностью быть готовыми", - сказал Президент Ильхам Алиев.