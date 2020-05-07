Али Ахмедов: Успешное развитие Азербайджана обеспечено благодаря политическому курсу, заложенному Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым

Успешное развитие Азербайджана обеспечено благодаря политическому курсу, заложенному Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Его идеи будут жить вечно, потому что они составляют основу прогресса и восхождения Азербайджана.

Об этом в ходе мероприятия в формате видеоконференции на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - созидатель современного Азербайджанского государства" в исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, если посмотреть на работу, проделанную в годы руководства Азербайджаном общенационального лидера, на коренные перемены в жизни граждан, то можно привести достаточное число фактов, подтверждающих это мнение.

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