https://news.day.az/politics/1232639.html Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
7 мая Президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил по телефону Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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