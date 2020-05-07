Президент Ильхам Алиев предоставил группе деятелей культуры персональную пенсию Президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о предоставлении деятелям культуры Азербайджана персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры следующим лицам предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана:

Амирову Джамилю Фикрет оглу

Гёйчаеву Теймуру Энвер оглу

Ханы-заде Бахтияру Огтай оглу

Керимову Фахреддину Нури оглу

Гулиеву Габилю Азизулла оглу

Шарифову Вагифу Абдулла оглу

Тагизаде Иране Тофиг гызы.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.