https://news.day.az/politics/1232663.html Президент Ильхам Алиев предоставил группе деятелей культуры персональную пенсию Президента Азербайджана
Президент Ильхам Алиев предоставил группе деятелей культуры персональную пенсию Президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о предоставлении деятелям культуры Азербайджана персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры следующим лицам предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана:
Амирову Джамилю Фикрет оглу
Гёйчаеву Теймуру Энвер оглу
Ханы-заде Бахтияру Огтай оглу
Керимову Фахреддину Нури оглу
Гулиеву Габилю Азизулла оглу
Шарифову Вагифу Абдулла оглу
Тагизаде Иране Тофиг гызы.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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