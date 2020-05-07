Деятельность диаспорских организаций в России обсуждалась на видеоконференции

Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана продолжает видеоконференции с руководителями и членами диаспорских организаций, функционирующих в различных странах. В очередной видеоконференции принимали участие руководители и члены азербайджанских диаспорских организаций в России, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В виртуальной конференции участвовали председатель Азербайджанской общины России Фазиль Гурбанов, председатель Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России "AзерРос" Мехрибан Садыгова, ректор Южного университета (Институт управления, бизнеса и права) Имран Акперов, президент Научно-образовательного консорциума Университета Смольного Гейдар Иманов, член Гильдии российских адвокатов Азер Мамедов, член-корреспондент отделения сельскохозяйственных наук Российской академии наук Захид Годжаев, пресс-секретарь Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России "AзерРос" Вагиф Адыгезалов.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, поприветствовав участников конференции, поинтересовался бытом и нуждами наших соотечественников в России в период карантина в связи с пандемией COVID-19, ответил на их вопросы.

Председатель госкомитета отметил, что сегодня, когда весь мир переживает трудные и сложные процессы, азербайджанцы мира, в том числе наши соотечественники, проживающие в России, демонстрируют солидарность, и высоко оценил деятельность диаспорских организаций.

Состоялся широкий обмен мнениями о деятельности азербайджанской диаспоры во время карантина и в постпандемический период, прозвучали предложения.

Участники видеоконференции выразили одобрение оперативной реакции Государственного комитета на обращения наших соотечественников.

Руководители диаспорских организаций выразили Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву бесконечную признательность за поддержку, внимание и заботу, проявленные в это сложное время в отношении наших соотечественников.