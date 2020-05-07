Группа деятелей искусства Азербайджана удостоена Президентской премии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о предоставлении Президентской премии группе деятелей искусства в связи со сценической деятельностью.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком награжденных лиц можно ознакомиться по ссылке.

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