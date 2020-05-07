https://news.day.az/politics/1232669.html Группа деятелей искусства Азербайджана удостоена Президентской премии - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Группа деятелей искусства Азербайджана удостоена Президентской премии - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о предоставлении Президентской премии группе деятелей искусства в связи со сценической деятельностью.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком награжденных лиц можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре