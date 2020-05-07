Сахиба Гафарова: Азербайджан внес значительный вклад в завоевание Победы в Великой отечественной войне

Азербайджан внес значительный вклад в завоевание Победы в Великой отечественной войне.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе видеоконференции, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, и организованной комитетом по Международным вопросам Совета федерации Федерального собрания России, сказала спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова.

Выступая на видеоконференции, Сахиба Гафарова отметила значимость ее проведения по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне, и поблагодарила за приглашение на это мероприятие.

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