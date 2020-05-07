https://news.day.az/politics/1232762.html Сахиба Гафарова: Азербайджан внес значительный вклад в завоевание Победы в Великой отечественной войне - ФОТО
Сахиба Гафарова: Азербайджан внес значительный вклад в завоевание Победы в Великой отечественной войне - ФОТО
Азербайджан внес значительный вклад в завоевание Победы в Великой отечественной войне.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе видеоконференции, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, и организованной комитетом по Международным вопросам Совета федерации Федерального собрания России, сказала спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова.
Выступая на видеоконференции, Сахиба Гафарова отметила значимость ее проведения по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне, и поблагодарила за приглашение на это мероприятие.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре