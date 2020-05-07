https://news.day.az/politics/1232768.html Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации города Шуша
Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации города Шуша
Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации города Шуша, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
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