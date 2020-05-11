Коронавирус - невидимый враг, и нам надо постараться себя уберечь!

Мы показали прекрасный пример, вовремя объявив карантин. Мы не довели страну, общество до критической ситуации. Это потрясающе, и я как гражданин благодарю за это Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за их безмерный вклад и усилия. Благодарю госструктуры, которые принимали оперативные меры по борьбе с коронавирусом. Фонд Гейдара Алиева, который за короткий срок помог огромному числу граждан, испытывающих финансовые трудности, потерявших работу, и малоимущим семьям. Это один из грустных факторов в этой ситуации.

Об этом сказала в беседе с Day.Az народная артистка Азербайджана, популярная певица Тунзаля Агаева.

"Люди с пониманием относятся к вынужденному карантинному режиму, находятся в самоизоляции, берегут себя. Мне приятно, что наше государство, Фонд Гейдара Алиева оказывают огромную помощь тем, кому сейчас тяжелее всего. В настоящее время продолжаются благотворительные акции, помощь малоимущим семьям. Это было всегда в традициях нашего народа, но в сложившейся ситуации такие поступки стали доминировать. Человечность не умерла. Народ показал, что он един, и в единстве наша сила", - сказала она.

Народная артистка отметила, что люди должны постепенно возвращаться на свои места работы, экономика не должна простаивать, чтобы страна не попала в тяжелое состояние.

"Многие вернулись на свои рабочие места, но мы должны понимать, что это не финал, не разрешение пандемии в мире и в нашей стране. Мы должны продолжать беречь себя и друг друга, следовать мерам безопасности, соблюдать правила личной гигиены, носить маски и перчатки в общественных местах, сохранять социальную дистанцию, не покидать дома без необходимости. Вложено много труда в борьбу с распространением коронавируса, и надо сделать так, чтобы это не прошло даром. Эти правила служат нашему же благополучию. Если мы не будем соблюдать правила безопасности, то можем ухудшить ситуацию. Пандемия не закончилась. У нас смягчились меры карантинного режима, но мы должны быть внимательны к социальному дистанцированию", - отметила певица.

Тунзаля Агаева также призвала подумать и о том, что главное сейчас - сохранить здоровье.

"Без здоровья человек не сможет реализовать свои планы, мечты. Эта пандемия ударила по всем категориям людей. Самосохранение сейчас важно для того, чтобы скорее вернуться к тому нормальному образу жизни, который мы все так отчаянно хотим. Надо следовать мерам безопасности, носить маски в общественных местах, стараться соблюдать социальную дистанцию, пандемия - это не шутки. Погода замечательная, открылось большинство предприятий и магазинов, и люди все-таки выходят на улицу, но при этом надо не забывать о том, что коронавирус есть, этот враг невидимый и надо стараться себя уберечь", - заключила наша собеседница.