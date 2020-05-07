К сожалению, граждане не в полной мере соблюдают требования карантинного режима - Рамин Мамедов

Последние наблюдения показывают, что граждане, к сожалению, не в полной мере соблюдают требования карантинного режима, рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров. Это вызывает серьезную озабоченность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Рамин Мамедов.

По его словам, пренебрежительное и безответственное отношение в текущей ситуации может создать серьезные проблемы для всей страны.

Депутат отметил, что за прошедший период государство потратило значительные ресурсы для защиты здоровья населения, в здравоохранении, социальной, экономической сферах приняты колоссальные меры.

"Именно в результате этих мер теперь наблюдается позитивная динамика. Однако после смягчения режима карантина предстала совсем иная картина. Считаю, что статистические данные последних дней, в частности превышение числа инфицированных количества излечившихся, должны стать сигналом тревоги для каждого из нас", - отметил Рамин Мамедов.

Депутат вновь призвал всех проявлять ответственность, действовать более осмотрительно для сохранения достигнутых в этой сфере успехов.

"Благодаря целенаправленной, продуманной политике Президента Азербайджана, тщательно выверенным шагам, мы добились такого успеха в борьбе с коронавирусом, которого многим странам достичь не удалось. Однако, чтобы сохранить эти успехи, развить достижения, следует соблюдать дисциплину, проявлять ответственность и внимание. Это крайне важно для защиты страны, народа, каждого гражданина", - подчеркнул Рамин Мамедов.