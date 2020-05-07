В Милли Меджлисе произведен ряд назначений

Завершен процесс организации созданного в рамках структурных реформ Службы руководителя аппарата Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт Милли Меджлиса, освобожденный от должности помощника руководителя аппарата в Секретариате аппарата парламента Эльхан Ахмедов назначен помощником руководителя аппарата в Службе главы аппарата Милли Меджлиса.

Заведующим сектором работы с секретными документами в Службе главы аппарата Милли Меджлиса назначен Ильгар Джафаров, заведующим сектором информационных вопросов и организации оборота электронных документов назначен Эльчин Гулиев, заведующим сектором кодификации - Лала Рамазанзаде.