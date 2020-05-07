Президент Ильхам Алиев: Все предпринятые нами шаги носят превентивный характер

Все предпринятые нами шаги носят превентивный характер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку.

"Ввод в строй данной больницы и еще 9 аналогичных больниц предусмотрен в течение 1-2 месяцев. Все эти шаги носили опережающий характер, и именно поэтому, считаю, нам удалось победить в борьбе с коронавирусом на первом этапе. Но борьба продолжается, коронавирус никуда не исчез, он бродит и будет продолжать бродить, и каждый должен знать это", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, большие успехи сегодня достигнуты и в области проведения тестов.

"Азербайджан занимает одно из ведущих мест в мировом масштабе по количеству тестов на душу населения. Для проведения тестов приобретены новые лаборатории. Их количество достигло 23, на повестке дня стоит создание новых лабораторий. Закупается все необходимое медицинское оборудование. Как вам известно, из резервного фонда Президента выделено 100 миллионов манатов для приобретения медицинского оборудования, принадлежностей и правильной организации работы. Это - первый транш, в состоянии готовности уже находятся дополнительно 150 миллионов манатов, при необходимости мы используем и их. Конечно, все эти комплексные меры - тестирование, функционирование больниц, лабораторий и профессионализм врачей, правильная организация работы позволили нам в настоящее время, как мы и хотели, выйти из этой ситуации с малыми потерями", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что смерть каждого человека - большая трагедия для его близких, родственников, жизнь каждого человека очень ценна для нас.

"Но все в мире познается в сравнении, и когда мы видим, что в развитых странах ежедневно умирают сотни людей, а подчас и больше тысячи человек, то, конечно, работа, проделанная в Азербайджане в этой области, имеет особое значение, и это видят все. Даже в странах, где численность населения такая же, как у нас, тоже уже давно ежедневно умирают сотни людей. Здравоохранение этих стран всегда приводилось в пример во всем мире, в том числе и нам. Однако в этот период каждый увидел, что ситуация там достигла пиковой критической отметки. Поэтому, конечно, при сравнении работа, проделанная Азербайджанским государством, имеет значительное преимущество. Основное внимание мы уделяем сохранению ситуации под контролем, и на первом этапе это нам удалось. Поэтому принятие комплексных мер, в том числе постепенное введение карантинного режима в соответствии с ситуацией, его ужесточение и в последние дни смягчение - все это взвешенные шаги", - сказал Президент Ильхам Алиев.