Президент Ильхам Алиев: Тот, кто зарится на имущество, продовольственный паек бедных, - предатель

Тот, кто зарится на имущество, продовольственный паек бедных, - предатель.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своей вступительной речи на открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку.

"Врачи рискуют своей жизнью, здоровьем, здоровьем своих близких, круглосуточно ухаживают за больными. Мы высоко ценим самоотверженность врачей. Азербайджанский народ еще раз убедился в том, что самое сложное время, в период пандемии ведущими лицами, ведущими людьми являются врачи, оберегающие жизнь людей. Конечно, наряду со всеми остальными факторами, государство принимает необходимые меры. Но в конечном счете именно врачи лечат больных, возвращают их к жизни. Врачи работают днем и ночью, спасают людей. Все пациенты, избавившиеся от этой болезни, в первую очередь должны быть благодарны врачам. Наши сотрудники полиции, сотрудники Внутренних войск день и ночь находятся на улицах, рискуют своей жизнь, пытаются вразумить людей. Мы должны ценить их труд. Почему кто-то хочет получить какие-то особые привилегии? В этой связи должен отметить, что пандемия показала всему миру: перед этой болезнью все равны", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, никому не предоставляется и не будет предоставляться никаких привилегий.

"Это одна из основных составляющих нашей политики - постоянно должны обеспечиваться верховенство закона, равенство. Поэтому никому не будет предоставляться никаких привилегий. И в отношении людей, нарушающих карантинный режим, желающих проводить время в каких-то объектах общественного питания, - когда их выявляют, принимаются строгие меры наказания, в том числе и в отношении должностных лиц. Некоторые из них уже наказаны за нарушение карантинного режима. В то же время, к сожалению, в этой ситуации мы видим и истинное лицо национальных изменников. Тот, кто зарится на имущество, продовольственный паек бедных, - предатель. Иначе их не назовешь. Это - не кража, не какое-то незначительное преступление. Как можно назвать действия должностных лиц, пытающихся присвоить продовольственные пайки, отправленные Фондом Гейдара Алиева? Только предательством. Я уже говорил, еще раз хочу сказать: многие называют пандемию войной. На самом деле война налицо. Как можно назвать таких людей в этой ситуации? Поэтому они неизбежно понесут наказание. Кроме того, в нынешних условиях присваивать зарплату, в особенности бедных, платежные карты граждан, привлеченных к общественным работам, снимать с них деньги - это тоже предательство", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что все пятеро глав исполнительной власти, арестованных в последнее время, обвиняются именно в этих отвратительных деяниях.

"Об этом свидетельствуют и последние аресты. В кабинетах этих глав исполнительной власти, их близких, помощников были обнаружены сотни платежных карт. Сотни. Как мне сообщили, в рабочем кабинете задержанного последним главы исполнительной власти было обнаружено 140 платежных карт. Что это такое? Мы даем эти карты тем, кто не может найти работу. И раньше выдавали. Ежегодно мы привлекали к общественным работам тридцать тысяч, сорок тысяч таких людей - к покраске какого-то здания, или же уходу за каким-либо садом и к другим работам. Они получали зарплату на уровне минимальной заработной платы, сегодня она составляет 250 манатов. Но причитающиеся им карты присваиваются главами исполнительной власти, а затем эти деньги присваиваются. А бедные люди остаются без работы и денег. Разве это обычное преступление? Нет. Это - предательство. Иначе это не назовешь. Они продолжают это и в нынешних условиях. Эти люди лишены совести, полностью потеряли ее", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что мы и впредь будем вести беспощадную борьбу с такими элементами.

"Сегодня все здоровые силы нашего общества сплотились вокруг одной цели: выйти из этой ситуацию с малыми потерями, уберечь людей, вылечить больных. Мы должны беречь врачей, чтобы они берегли людей и себя. Поэтому такие грязные действия в нынешней ситуации совершенно неприемлемы. Еще раз хочу сказать: те, кто предпринимает такие шаги, совершает такие преступления, понесут заслуженное наказание", - отметил Президент Ильхам Алиев.