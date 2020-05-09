Чешский эксперт: Европа не поддержит оккупанта-Армению

Армения не в том положении, в том числе и геополитическом, чтобы за ее переориентацию боролись две, а то и три стороны.

Как передает Day.Az, об этом сказала в интервью ИА REGNUM чешский эксперт, член Ассоциации европейского центра контактов между Востоком и Западом Эрика Лернер, отвечая на вопрос, существуют ли в ЕС и России механизмы давления на Армению.

Механизмы давления существуют у всех, вопрос в целесообразности их применения.

Чешскому эксперту российским изданием также был задан вопрос следующего содержания: Армения, Грузия и Молдова названы "лидерами Восточного партнерства", одновременно все 3 страны имеют территориальные проблемы. Как территория Карабаха вписывается в процесс сближения и, возможно, ассоциации Армении с Евросоюзом? Собираются ли европейские функционеры экономически отделять Карабах от Армении и если да, то каким образом?

Ответ Эрики Лернер приводим дословно:

"Я бы не стала объединять эти три страны по признаку наличия территориальных проблем. Если уж быть откровенной, то у Армении нет территориальной проблемы, по крайней мере, она ее не озвучивает. Территориальные проблемы есть у Азербайджана. И у всех трех стран - Азербайджана, Грузии и Молдовы - в разное время, различными методами "урезали" кусок территории. Естественно, вопрос Нагорного Карабаха является очень важным. ЕС, как все страны, в том числе и Армения, не признает Карабах отдельным государством. Пока парламентом хоть одной страны не принято ничего иного, Нагорный Карабах официально находится в границах Азербайджана.

Территория Карабаха чисто формально может вписаться в процесс переговоров по Ассоциации Азербайджана и ЕС. Европейцы не будут поддерживать статус Армении в качестве протектора Карабаха. Знаете ли вы, что ни один дипломат, аккредитованный в Армении, не имеет права выезжать в Карабах? Знаете ли вы, что если гражданин какой-либо из стран ЕС окажется в затруднительной ситуации в Карабахе, аккредитованные в Армении дипломаты не имеют права вмешиваться и оказывать консульскую помощь?

Из этого следует, что экономически, политически и иным любым возможным способом ЕС будет отделять Карабах от Армении. Механизмы этого отделения я думаю, нам станут известны вскоре после парафирования соглашения. Типовой украинский договор, однако, прямо говорит о территории подписанта, на которой действует соглашение, и уважении территориальной целостности обеими сторонами. Это уже категорическое отделение от Карабаха".