Пусть звенит Эскин по всей Армении, только отстанет от России

Армянские провокационные сайты-фейкометы тиражируют в сети странные предложения израильского деятеля Авигдора Эскина, которые тот озвучил в беседе с директором так называемого "культурно-просветительского центра" HAYASA, передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

В частности, Эскин, не иначе как пригретый деньгами армянской диаспоры, коснулся вопроса отсутствия регулярных дипломатических отношений между Ереваном и Тель-Авивом, вопроса признания Израилем так называемого "геноцида армян", перспектив отношений двух стран, а также включения в них в качестве третьего игрока России и складывания триумвирата Ереван-Иерусалим-Москва.

Во что хочет втянуть Россию популист с большими претензиями Эскин? С какой целью пытается втиснуть ставшую на антироссийский путь Армению в базовый формат отношений между Россией и Израилем? Неужели маленькая Армения с дохлой экономикой и статусом страны-агрессора может стать весомым фрагментом триумвирата? Громко сказано...

Тем более, что Армения уже внесла свой неоценимый вклад в развал СССР, подтачивает дезинтеграционными подходами ОДКБ и ЕАЭС, выдворяет со своей территории российское присутствие во всех проявлениях, посылает ко всем чертям даже российский МИД, который так долго и усердно в лице Лаврова покровительствовал Еревану, мечтает о фрагментации РФ и полном контроле над южными регионами России.

Все усилия Эскина сходятся в стремлении помочь армянству в признании "геноцида", но это лишь символ, а цель состоит в манипулировании внешней политикой тех или иных стран в армянских интересах. То есть, Эскин за армянскую мзду хочет втравить Россию в конфронтацию с Ближним Востоком, где у нашей страны есть свои интересы, не имеющие ничего общего с армянскими.

Россия, в отличие от Израиля, и так уже признала пресловутый "геноцид" под давлением армянского лобби. А теперь Россия, у населения которой масса своих проблем, должна, по мнению Эскина, бросить время, все силы и средства, и тягаться за Армению по международным судам.

Дело в том, что Эскин настоятельно рекомендует и без того склочным армянам подавать иски в суды с целью признания "геноцида".

А разве Эскин не знает, что армяне давно завалили своими исками, претензиями и бесконечными притязаниями все суды мира?

Кстати, Европейский суд по правам человека уже вынес свое решение по этому вопросу: нарратив "геноцид армян" не имеет достаточной фактической базы и является лишь мнением. То есть, "геноцид армян" - это мнение армян.

А еще это политический инструмент, которым пользуются по нужде те или иные страны во внешней политике.

Мы не хотим оскорблять память погибших в Первой мировой войне, но среди турков, которых в тылу вырезали предававшие их армяне, тоже немало жертв. И количество погибших армянами явно преувеличено и приписано, и вообще в этой истории много темных пятен не в интересах армян, почему последние и отказали Турции в ответ на предложение открыть архивы и созвать международную комиссию.

Эскин при этом переживает, что армянам приходится унижаться в судах, требуя признания "геноцида".

Так это их выбор! Причем здесь Россия?

А по поводу новоявленного армянофила Эскина хотелось бы напомнить, что ранее он позиционировался как большой "защитник" и "друг" Азербайджана, неоднократно предлагал свои лоббистские услуги властным кругам в Баку за определенный гонорар. И даже не раз попадал под армянские информационные атаки за короткую "дружбу" с Азербайджаном. Но в Баку не стали связываться с этим одиозным деятелем. Кроме того, позиция Азербайджана в этом конфликте основана на возвращении оккупированных Арменией территорий, а не на попытке легитимации украденного, чем собственно и занимается Армения. Справедливость позиции Баку признается международным сообществом, стало быть адвокаты вроде Эскина, хотя тот и не лишен природного красноречия, не были востребованы.

Потом звезда Эскина взошла на телеканале "Россия" в ток-шоу Владимира Соловьева. Но тоже ненадоло. Опытный манипулятор Соловьев быстро понял, с кем имеет дело, и поспешил избавиться от Эскина. И сплавил того своим армянским друзьям. И здесь Эскин, наконец, нашел применение своим авантюрным талантам, тем более, что и денежки в кармане зазвенели.

И вот звенит с тех пор Эскин по поводу и без, главное, чтобы армяне понимали, какую ценность обрели в его лице.

Это, конечно, не наш вопрос, но только до того момента, пока Эскин не вовлекает в свои авантюры с Арменией Россию, и не ставит под угрозу интересы России.

Но именно это сейчас и происходит.