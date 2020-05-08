https://news.day.az/politics/1232897.html МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации Шуши
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации Шуши
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации города Шуша, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.
"8 мая 1992 года вооруженные силы Армении оккупировали азербайджанский город Шуша. В результате оккупации было разрушено 30 сел, погибли 195 мирных жителей, ранены 165 человек, 58 человек пропали без вести, более 24 тысяч человек стали жертвами этнической чистки", - говорится в заявлении.
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