https://news.day.az/politics/1232936.html Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" - ВИДЕО
Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" - ВИДЕО
Day.Az со ссылкой на информационное агентство Trend представляет видеоинтервью с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в авторском проекте "Актуально с Сахилем Керимли".
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