Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли"

Day.Az со ссылкой на информационное агентство Trend представляет видеоинтервью с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в авторском проекте "Актуально с Сахилем Керимли".