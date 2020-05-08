Парламент Азербайджана утвердил еще один международный протокол

В Азербайджане утвержден еще один международный документ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждался вопрос об утверждении Протокола "О внесении изменений в Устав Организации во имя демократии и экономического развития - ГУАМ".

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.