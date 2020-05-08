https://news.day.az/politics/1232966.html Парламент Азербайджана утвердил еще один международный протокол
Парламент Азербайджана утвердил еще один международный протокол
В Азербайджане утвержден еще один международный документ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждался вопрос об утверждении Протокола "О внесении изменений в Устав Организации во имя демократии и экономического развития - ГУАМ".
После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.
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