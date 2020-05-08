Джавид Османов: Али Керимли выполняет функцию посла Армении

Сегодня исполняется 28 лет со дня оккупации Арменией азербайджанского города Шуша. В оккупации Шуши немалую роль сыграл и тандем НФА-Мусават.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат Джавид Османов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат отметил, что этот тандем предал азербайджанский народ, оказав поддержку Армении в оккупации азербайджанских земель: "Структура, называемая Национальным советом, в которой собрались предатели и изменники, выполняет функцию посольства Армении, а Али Керимли - функцию посла. Призываю правоохранительные органы к тому, чтобы дать правовую оценку деяниям людей, которые каждый день оскорбляют и предают азербайджанский народ и государство, пытаясь пошатнуть его независимость".