Сиявуш Новрузов: Отменив праздник 9 Мая, тандем НФА-Мусават заложил основу оккупации наших территорий

Отменив праздник 9 Мая, тандем НФА-Мусават заложил основу оккупации наших территорий.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новрузов отметил, что когда НФА-Мусават в 1992 года пришла к власти, то, назвав изменниками родины отцов и дедов, героически сражавшихся в Великой Отечественной войне, создала условия для оккупации земель.

"Каждый человек знает, что в его семье, роду были люди, которые воевали. А деды - предки тех, кто представлен в НФА-Мусават, были дезертирами, как и они сами. Поэтому праздник 9 Мая был отменен, и тех, кто воевал как в Афганистане, так и во Второй мировой войне, они стали называть изменниками родины. С приходом Общенационального лидера Гейдара Алиева к власти эта несправедливость была устранена, и сегодня эти люди знают, что за ними стоит Родина", - сказал Новрузов.