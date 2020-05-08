Али Гусейнли: Оккупации Шуши дана правовая оценка

Оккупации Шуши дана правовая оценка, и в Верховном суде в связи с этим был проведен судебный процесс.

Об этом сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента), глава парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, помимо самой оккупации была дана правовая оценка и ситуации, создавшей условия для оккупации Шуши: "Условия, сложившиеся в результате борьбы находящихся у власти и сил, претендующих на власть, одновременно обусловили и оккупацию Шуши. Этому дана полная правовая оценка, которая никоим образом не может быть изменена. Армения оккупировала Шушу. И оценка, как всегда, будет дана политической ситуации, сложившейся тогда в Азербайджане".