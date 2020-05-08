https://news.day.az/politics/1232995.html В Азербайджане утверждены новые правила в связи с Государственным флагом
В Азербайджане утверждены новые правила в связи с Государственным флагом
В Азербайджане введены новые правила в связи с Государственным флагом, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Этот вопрос был отражен в поправке к закону "О правилах использования Государственного флага Азербайджанской Республики", обсужденной на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).
Согласно поправке, случаи обязательного исполнения Государственного гимна Азербайджана при поднятии и водружении Государственного флага будут определяться законом "Об исполнении Государственного гимна Азербайджана".
Поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.
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