В Азербайджане утверждены новые правила в связи с Государственным флагом

В Азербайджане введены новые правила в связи с Государственным флагом, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот вопрос был отражен в поправке к закону "О правилах использования Государственного флага Азербайджанской Республики", обсужденной на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно поправке, случаи обязательного исполнения Государственного гимна Азербайджана при поднятии и водружении Государственного флага будут определяться законом "Об исполнении Государственного гимна Азербайджана".

Поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.