https://news.day.az/politics/1233001.html Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Пакистана Арифом Альви
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Пакистана Арифом Альви
8 мая Президент Республики Пакистан Ариф Альви позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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