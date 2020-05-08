Армяне признали: фашисты у них герои

На днях Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал обширное интервью заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману. Факты и правда, изложенная азербайджанским лидером, стали больным ударом по армянам. Настолько больным, что армянский МИД даже попытался сформулировать нелепый комментарий в ответ - да и тут провалился.



В интервью, опубликованном накануне Дня победы над фашизмом, Президент Ильхам Алиев подробно остановился на крайне опасной тенденции, которая в последние годы наблюдается на пространстве бывшего СССР - попытках переписать историю, героизировать нацистских преступников, придать чуть им чуть ли не статус борцов за свободу.

К сожалению, мы видим порой скоординированные усилия определенных кругов по искажению исторической правды, по преуменьшению роли Советского Союза в Победе во Второй мировой войне и по героизации фашизма, заметил глава государства. "Эта тенденция должна быть остановлена. Только совместными усилиями мы можем это сделать, в том числе донося правду о том, что происходило во время Великой Отечественной войны, до молодого поколения. Потому что они должны знать правду, они должны воспитываться в духе патриотизма, в духе героизма их предков. И конечно же, то, что происходит в некоторых странах, когда мы видим акты вандализма по отношению к памятникам Второй мировой войны, видим установление памятников фашистам, вызывает чувство презрения и отвращения. Особенно неприятно, когда мы это видим на пространстве бывшего СССР, на пространстве СНГ. Ведь Советский Союз принес самую большую жертву ради общей Победы над фашизмом. Поэтому эти тенденции должны быть осуждены, эти попытки должны быть остановлены", - заявил азербайджанский лидер, подчеркнув, что считает, что мировые лидеры должны об этом говорить более открыто.

Президент Ильхам Алиев добавил, что неоднократно поднимал эти вопросы, в том числе на последнем Саммите стран СНГ, где одной из тем обсуждений как раз была подготовка к празднованию Великой Победы, к юбилею Победы.

"Я отметил, что, к сожалению, в Армении героизация фашистских преступников становится нормой жизни. Я на конкретных примерах показал, что фашистскому палачу и преступнику Гарегину Тер-Арутюняну, который известен под кличкой Нжде, в Армении несколько лет назад был установлен шестиметровый памятник. Преступления этого человека доказаны. Об этом, кстати, свидетельствуют и документы, изданные в преддверии 75-летия Победы и МИД, и Министерством обороны Российской Федерации. Это тот человек, который во время войны говорил: "Кто умирает за Германию - умирает за Армению". Это тот человек, диверсионная деятельность которого привела к многочисленным жертвам, и неслучайно он был арестован после окончания войны СМЕРШем, осужден на 25 лет и умер во владимирской тюрьме. И вот такому человеку в Армении устанавливается шестиметровый памятник. В открытии памятника участвует бывший президент этой страны. Поднимая этот вопрос, я хотел привлечь внимание коллег по СНГ к тому, что мы в первую очередь должны у себя, в своей организации расставить все точки над i. Мы не должны здесь руководствоваться принципам политкорректности, селективности или нежеланием кого-то обидеть. Мы должны говорить правду, иначе дискуссии в формате этой организации потеряют смысл, откровенно говоря. Поэтому мною был этот вопрос поднят. И более того, я рассчитывал, что новое руководство Армении, которое пытается себя представить как демократическое, поддержит мою инициативу. Но, к сожалению, я увидел обратное. Увидел, что руководитель армянской делегации, премьер-министр стал защищать этого преступника, говорить, что факт пребывания Тер-Арутюняна в лагерях не имеет значения, ведь Солженицын тоже был в лагерях. Знаете, я нарушил протокол, взял слово вновь и сказал, что это вершина цинизма - сравнивать Солженицына с фашистским приспешником. Поэтому все это вызывает большое удивление, недоумение и приводит к мысли, что власть в Армении может меняться, но сущность режима остается прежней", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер обратил внимание, что памятная доска преступнику, пособнику фашистов Нжде также была установлена на территории Российской Федерации, в частности, в городе Армавир. И только после того, как я поднял этот вопрос на Саммите глав государств и когда он уже нашел отражение в средствах массовой информации, эта доска была демонтирована. Возникает резонный вопрос: разве у Армении не было героев в Великой Отечественной войне? Так почему же не им была установлена памятная доска около армянской церкви в Армавире, а фашистскому преступнику? Как это понимать? Эти вопросы должны широко обсуждаться. Опять же без селективности, без политкорректности, прямо и четко. Каждая страна должна выразить свое отношение к этому вопросу. Если, с одной стороны, в Армении говорят, что они будут праздновать юбилей Победы, а с другой стороны, возлагают цветы к памятнику фашисту, то этот как минимум противоречиво, а по сути является проявлением лицемерия.

Слова Президента Ильхама Алиева стали жестким ударом для армянской стороны. Настолько жестким, что безумный МИД Армении даже попытался что-то ответить - причем настолько видимо торопились, что еще больше загнали себя в угол. Спикер армянского МИД Анна Нагдалян пустилась в разглагольствования о том, как в Армении уважают ветеранов, и как чтут память погибших в Великой отечественной, и так далее, и тому подобное. Сказки про заботу о ветеранах превратились в глупую, беззубую попытку хоть что-нибудь сказать в противовес правоте Президента Ильхама Алиева.



Но запомнится странный монолог спикера армянского МИДа совсем не этим. А тем, как было показательно, что Нагдалня не промолвила НИ СЛОВА про Гарегина Нжде и то, что творят с образом этого нацистского прихвостня в современной Армении. Армянской пропаганде даже в собственное оправдание сказать было нечего! Своим лепетом МИД Армении только подтвердил правоту Президента Ильхама Алиева: современная Армения - это страна, забывшая и обесценившая великую Победу тем, что превратила приспешников нацистов - в героев, а фашизм - в часть своей государственной политики.



Э. Ибрагимов