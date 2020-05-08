Сахиба Гафарова: Ветераны войны в Азербайджане окружены всесторонней заботой государства

Ветераны войны в Азербайджане окружены всесторонней заботой государства.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Завтра отмечается 75-летие Победы над фашизмом. Азербайджанский народ внес большой вклад в достижении этой Победы", - сказала Гафарова.

Она отметила, что вспоминаются слова Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который в одном из своих выступлений особо подчеркнул: "История и сегодня должна знать о том, что заслуги, деятельность и роль Азербайджана во Второй мировой войне были очень велики".



По ее словам, во время войны на фронт были призваны свыше 680 тысяч человек из Азербайджана, 40 тысяч из которых добровольно ушли на фронт, до 320 тысяч наших соотечественников не вернулись с поля боя: "В годы войны наши солдаты проявили большой героизм. Более 400 тысяч азербайджанцев были удостоены боевых орденов и медалей, 130 - присвоено звание Героя Советского Союза. В Азербайджане было организовано пять национальных дивизий. Одна из них - 416-я азербайджанская Таганрогская дивизия была одним из первых военных соединений, вошедших в Берлин. Сыны и дочери Азербайджана активно участвовали в движении сопротивления против фашизма. Они сражались в партизанских отрядах в различных странах. Только в антифашистском движении Франции участвовало свыше 3 тысяч азербайджанцев. В годы войны вся экономика Азербайджана работала для нужд армии. В годы войны Баку поставил фронту 75 миллионов тонн нефти и 22 миллиона тонн бензина. Каждый пятый самолет, танк, автомашина и каждый четвертый военный корабль, участвующие в те годы в боях, работали на топливе, произведенном в Азербайджане. На предприятиях страны выпускалось 130 видов оружия, боеприпасов и других военных принадлежностей".



Спикер парламента Азербайджана добавила, что ветераны войны, как самые уважаемые члены общества, окружены всесторонней заботой государства.

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