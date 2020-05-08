https://news.day.az/politics/1233037.html Назначен новый заместитель руководителя Аппарата Милли Меджлиса Азербайджана
Назначен новый заместитель руководителя Аппарата Милли Меджлиса Азербайджана
Назначен новый заместитель руководителя Аппарата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующим распоряжением председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой, Яшар Аллахгулу оглу Амашов назначен заместителем руководителя Аппарата Милли Меджлиса Азербайджана.
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