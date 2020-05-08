В Азербайджане могут ужесточить ответственность за распространение дезинформации

В Азербайджане предлагается ужесточить ответственность за распространение ложной информации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с таким предложением на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) выступил председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

Он сообщил, что радикальная оппозиция, используя коронавирус, распространяет ложную информацию, тем самым пытаясь ввести в заблуждение общественность.

"Считаю, что в связи с этим нужно принять меры. Если информация не точная, и вводит в заблуждение народ, направлена против государства, является предвзятой, то в связи с этим следует предпринять серьезные шаги", - подчеркнул Сиявуш Новрузов.

Он также коснулся статьи, которой поделился в социальной сети Джамиль Гасанлы.

"Называющий себя ученым Джамиль Гасанли, сидя за границей, желает рассекречивания архивов министерства национальной безопасности в период с 1994 года. До этого он хотел рассекречивания архивов 1992-1993 годов. Но потом они сообразили, что из архивов тех годов выплывут их же имена", - уточнил Сиявуш Новрузов.