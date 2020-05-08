«Третьесортная Армения» бросает вызов России, Турции и Азербайджану

Армянским политикам традиционно свойственно некое политическое шулерство, в том числе уникальная способность выдавать чужое за свое, или трансформировать и преподносить свои реальные поражения в мифические достижения.

К примеру, дипломатическая оплеуха, которую в силу занимаемой должности вынужден был отвесить Еревану Лавров от лица Российской Федерации, армянскими стратегами срочно перерабатывается в информационном поле и преподносится уже как "благо" для Армении. По аналогичной схеме ранее армянские политтехнологи пытались переиграть в свою пользу даже очевидные итоги Мюнхенской конференции по безопасности, на полях которой весь мир получил возможность наблюдать исторический провал Пашиняна и безоговорочный дипломатический успех Президента Ильхама Алиева.

Армянские политики слишком глубоко увязли в собственной лжи, противоречиях и растущих проблемах этой страны.

В этой связи привлекает внимание и недавнее выступление премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте Армении.

"Армения выстраивает совершенно новую внешнеполитическую концепцию, демонстрируя свою состоятельность", - не моргнув глазом, заявил Пашинян, по сути не раскрывая ни концепцию "новой" внешнеполитической стратегии, ни чудодейственную формулу проявления "состоятельности" армянского государства, переживающего на данном этапе пик внутриполитического, экономического, дипломатического и демографического кризиса.

Надо понимать, что под понятием "новой стратегии" Армении кроется переход от кулуарной антироссийской политики Еревана, и непосредственно кабинета Пашиняна, к официальному закреплению внешнеполитического курса этой страны в направлении, противоположном курсу Кремля. Этот антироссийский тренд в политике Армении будет наращиваться, невзирая на ситуативные заигрывания с Москвой. В качестве одного из операторов антироссийского процесса в Армении задействована радикальная группировка "Сасна црер".

Но что вынуждает официальный Ереван дистанцироваться от традиций армянской комплиментарной дипломатии и наращивать агрессивный тон на международном уровне, особенно в адрес России - страны, исторически выступавшей архитектором и гарантом армянской государственности и безопасности. Вряд ли, например, у кого-то есть сомнения, что Армения могла бы ранее получить преимущества в карабахской войне, опираясь на собственные ресурсы...

Сегодня положение армянских властей настолько критическое, что в категории "врагов" уже недостаточно Турции и Азербайджана, теперь в этом списке вероятно будет доминировать Россия, на которую сменивший ориентацию Ереван намерен списать весь комплекс катастрофических проблем армянского государства.

Кому, как не Москве, был адресован вызывающий месседж Пашиняна: "Армения больше не намерена мириться со статусом "третьесортной страны" и будет позиционировать себя как государство, с чьим мнением должны считаться".

Очередное противоречие в спиче Пашиняна: с одной стороны он признает, что Армения - третьесортная страна, тогда о какой состоятельности может идти речь? Кто и в силу каких обстоятельств должен считаться с мнением третьесортной страны, да еще и в позорном статусе страны-оккупанта?

И на какие ресурсы опирается третьесортная Армения, пытаясь "запугать" Россию, Турцию, Азербайджан?

Дипломатическая распущенность и агрессивный тон официального Еревана вызывает все большее удивление в международных кругах.

Сам Пашинян проговаривается, называя это игрой.

"Дипломатический корпус пока не полностью адаптировался к новым правилам игры", - заявил армянский премьер, двусмысленно играя понятиями и подчеркивая, что не все сотрудники приняли его резкие подходы, но большинство дипломатов поддерживает его позицию.

Понятно, что Пашинян играет, блефует, манипулирует, однако однозначную суть его позиции как таковой до сих пор никто уловить не может, особенно в карабахском урегулировании.

Руководитель страны, при котором Армения фактически похоронила переговорный процесс, политик, выступивший с рекордным количеством взаимоисключающих заявлений, утверждает, что никто так детально, как он, не излагал свою позицию по вопросу Карабаха.

К сожалению, Азербайджан, во избежание кровопролития, вынужден вести переговоры то с военными преступниками в лице предыдущих руководителей Армении - представителей "Карабахского клана", то с журналистом-популистом в лице Пашиняна, который жонглирует своими позициями. Иных руководителей армянский политический класс не генерирует.

Из всего того, что Пашинян наговорил в парламенте, вычленить внятную суть его позиции по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту так и не удалось, за исключением выпадов в адрес мирового сообщества и стремления Армении обнулить усилия международных посредников: "Наша позиция существует независимо от того, какие позиции существуют в мире".

То есть, Пашинян зафиксировал единственно понятный тезис, что Армения не признает международное право и игнорирует мнение международного сообщества. Следовательно, Армения ставит под угрозу переговорный процесс и подталкивает регион к войне.

Адекватно парламентским тезисам Пашиняна отреагировал МИД Азербайджана:

"Этим заявлением премьер-министр Армении признал, что никто иной как Армения препятствует урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и, тем самым, достижению в регионе мира и безопасности".

Следовательно, и ответственность за напряженность, которая неизбежно следует за подобными действиями и заявлениями, возлагается на армянскую сторону.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az