Теймур Гёйчаев: Я ощущаю всяческую поддержку государства на протяжении всей своей творческой жизни

На протяжении всей своей творческой жизни я ощущаю поддержку государства. Сначала это было со стороны Общенационального лидера Гейдара Алиева, затем со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Государство поддерживает людей искусства, и это очень ценно. Я не знаю аналогов в других странах, чтобы вот так поддерживали сферу культуры.

Об этом сказал Day.Az директор Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, народный артист, профессор, дирижер Теймур Гёйчаев.

Отметим, что по распоряжению Президента Ильхама Алиева некоторым деятелям культуры, в число которых вошел Теймур Гёйчаев, за заслуги в развитии азербайджанской культуры была предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана.

"Я занимаюсь любимым делом, и мне никогда не приходила в голову мысль хотеть что-то взамен. Но я получаю награды от государства, и это очень приятно. Всегда, когда я получаю какие-то награды, поощрения, для меня это, в первую очередь, ответственность, я воспринимаю это как аванс. Всегда считаю, что нужно еще больше вкладываться, еще больше работать. Это я делаю от души. Поэтому очень благодарен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание. Они поддерживают людей искусства, способствуют развитию этой сферы", - поделился народный артист.