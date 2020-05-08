К моменту оккупации Шуши в Карабахе не осталось азербайджанцев

Молдавское издание TRIBUNA разместило материал в связи с 28-й годовщиной оккупации Арменией азербайджанского города Шуша.

Как передает Day.Az, в статье отмечается, что Шуша - колыбель азербайджанской культуры, в котором жили и творили известные деятели культуры азербайджанского народа, среди которых автор первой оперы на востоке Узеир бек Гаджибейли, поэтесса Хуршудбану Натаван, азербайджанский певец Бюль-Бюль и многие другие.

Располагаясь в одном из уникальных живописных уголков Азербайджана, Шуша является ценным памятником национальной архитектуры и средневекового градостроительного искусства. В 1977 году по инициативе Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева было принято постановление "Об объявлении исторической части города Шуша историко-архитектурным заповедником".

Имеющий богатое историческое прошлое, важный экономический, политический и культурный центр Карабаха - азербайджанский город Шуша занимает особое место в сердцах и сознании азербайджанского народа.

Захватом Шуши - одного из богатейших культурно-исторических центров Азербайджана завершилась оккупация Нагорного Карабаха.

Захваченный город, в котором на тот момент проживало примерно двадцать четыре тысячи человек, был практически стерт с лица земли, 480 мирных жителей были убиты, 600 - ранены, более 22 тыс. стали вынужденными переселенцами. О судьбе еще 68 взятых в плен азербайджанцев до сих пор ничего не известно.

В результате оккупации многие историческо-культурные памятники Азербайджана были уничтожены или разграблены. В частности, уничтожены 279 религиозных, исторических и культурных памятников, в числе которых Ханская и Гахалская пещеры, крепость Шуша.

Кроме этого, были разрушены 7 детских дошкольных учреждений, 22 общеобразовательные школы, культурно-просветительский и сельскохозяйственный техникумы, среднеспециальное музыкальное училище, 8 домов культуры, 14 клубов, 2 кинотеатра, 3 музея, турбаза, фабрика восточных музыкальных инструментов. Сожжено также 20 библиотек, уничтожены уникальные рукописи, осквернены священные мечети и памятники.

Оккупацией этого города была завершена этническая чистка в самом Нагорном Карабахе, где к тому времени не осталось ни одного азербайджанца, написало молдавское издание.