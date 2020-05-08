Хикмет Гаджиев: Называющие себя демократическими власти Армении в первую очередь должны снести памятники фашистским палачам

Называющие себя демократическими власти Армении в первую очередь должны снести памятники фашистским палачам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, такое мнение в связи с заявлением министерства иностранных дел Армении высказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев сказал: "Не впервые община ветеранов II мировой войны подняла вопрос о возведении памятника фашистскому палачу Гарегину Нжде. Несколько лет назад азербайджанские ветераны направили ветеранам стран СНГ письмо в связи с установлением в Ереване памятника фашистскому генералу Гарегину Нжде.

Известное выступление Президента Ильхама Алиева на Саммите СНГ в Ашгабаде 11 октября 2019 года имело цель привлечь внимание глав государств СНГ к этому вопросу. Отрадно, что было принято решение о снятии мемориальной доски Гарегину Нжде, установленной на территории, захваченной армянской церковью в российском городе Армавир.

Имеется достаточно документов, доказывающих, что Нжде является фашистским палачом. Арестованный Советским Союзом сроком на 25 лет Гарегин Нжде не был реабилитирован. В мае 2019 года Министерство иностранных дел России представило доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В нем говорится: "Бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Гарегин Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом".

Сформированное Нжде шовинистическое учение расистского толка составляет идеологическую основу бывшей правящей партии Армении - Республиканкой партии. Это учение, источником которого являются фашизм и расистская арийская идеология, называется "Цегакрон" (смесь национализма, религиозного мистицизма и идолопоклонничества) или "Нждеизм". Эта расистская идеология включена в программу средних и высших школ в Армении под названием "Нждеизм", и молодое поколение все еще воспитывается в этом духе.

Армянский легион под руководством другого фашистского палача Драстамата Канаяна, известного под кличкой "Дро", участвовал в составе фашистской армии в операциях в Крыму и на Кавказе. В Армении установлен памятник и в честь Драстамата Канаяна. Институт национальных стратегических исследований Министерства обороны Армении носит имя фашистского палача Канаяна. Также Министерство обороны Армении выпустило медаль в честь Канаяна.

Нынешняя власть Армении, именующая себя демократической, не сносит памятники, возведенные Гарегину Нжде или Драстамату Канаяну. Мы не верим, что у власти Армении хватит смелости на это. В советское время и в годы независимости у власти Армении хватило смелости лишь на то, чтобы разрушать принадлежавшие азербайджанскому народу исторические памятники на его землях - территории нынешней Армении.

Стерта с лица земли мечеть Демирбулаг в Иреване (ныне Ереван) - одном из средневековых азербайджанских городов, а Голубая мечеть "заново отремонтирована" с целью изменения оригинальных особенностей. В числе разрушенных архитектурных памятников есть также построенные во второй половине XVIII века Гара Сеидом мечеть Гаджи Новрузали бека и Дворцовый комплекс "дворец Сардара" или "Ханский дворец". Системному разрушению подверглась также иреванская мечеть Сардара, которая в 2014 году была полностью разрушена. Почему общественность Армении не задумывается о том, что в Ереване нет ни одного исторического памятника. Потому, что все эти памятники были уничтожены, и все это - неопровержимые факты.

Кроме того, были уничтожены находившиеся в Армении древние и новые кладбища, принадлежавшие азербайджанскому народу. Среди них и могила Ашуга Алескера в Гейчинском уезде, являющемся исторической азербайджанской землей. Названия исторических азербайджанских топонимов на территории Армении заменены армянскими. Исторические названия городов и поселений в Армении должны быть возвращены.

В результате временной оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики и прилегающих к нему семи районов, семи сел Газахского района, расположенного на границе с Арменией, и нахчыванского села Кярки были разграблены и подверглись вандализму 1891 памятник материальной культуры и мечеть, включая 738 исторических памятников, 28 музеев, где хранились более 83 тысяч 500 экспонатов, 4 картинные галереи, 14 мемориальных комплексов и 1107 учреждений культуры.

8 мая 1992 года армянскими вооруженными силами был оккупирован город Шуша - один из культурных центров Азербайджана. Сразу после военных операций в Шуше были разрушены, сожжены и разграблены такие памятники, как мечеть Юхары и Ашагы Гевхарага вместе с медресе, мавзолей Вагифа, дом Натаван, караван-сарай.

Все захваченные Арменией территории Азербайджана будут освобождены от оккупации, Азербайджан обеспечит свою территориальную целостность и суверенитет в пределах признанных на международном уровне границ, и историческая справедливость будет восстановлена.

Как отметил Президент Ильхам Алиев на Саммите глав государств СНГ, новой власти Армении, преподносящей себя как демократически избранной, следует в первую очередь очиститься от этого пятна, позора и снести памятники, возведенные фашистским палачам".