Эльчин Мирзабейли: Создание искусственного ажиотажа вокруг строительства ГЭС на реке Араз носит целенаправленный характер

Создание искусственного ажиотажа вокруг строительства гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз галасы" на реке Араз между Азербайджаном и Ираном носит целенаправленный характер.

Об этом в пятницу сказал Trend заместитель партии Народного фронта единого Азербайджана Эльчин Мирзабейли, передает Day.Az.

Он сообщил, что некоторые люди намеренно не ссылаются на соглашение о сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Ирана в сфере продолжения строительства, эксплуатации гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз галасы" на реке Араз, а также в сфере энергетики и использования водных ресурсов, подписанное 23 февраля 2016 года, сознательно не упоминают, что в соглашении особо подчеркивается неприкосновенность территориальной целостности Азербайджана, тем самым играют на патриотических чувствах людей, пытаются настроить их против государства.

"А некоторые, считающие себя "экспертами", не имея информации по сути вопроса, взяв за основу заявления, в которых факты намеренно искажены, пытаются навязать общественному мнению свои "таланты и мастерство" и то, как они "любят родину".

В рамках соглашения, в связи с продолжением строительства, эксплуатации гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз галасы", использованием энергетики и водных ресурсов стороны осуществляют совместную деятельность, и права собственности на эти сооружения принадлежат как Азербайджану, так и Ирану. Иранская сторона продолжает строительство гидроузлов и ГЭС на основании соглашения, и для исполнения настоящего соглашения создана совместная техническая комиссия. Запрещается передача охраны и эксплуатации этих гидроузлов на временной либо постоянной основе физическим или юридическим лицам третьей страны.

Использование водных ресурсов гидроузлами будет осуществляться на принципе равенства, и электроэнергия, произведенная на станциях каждой из сторон будет принадлежать именно ей. Совместное использование и управление дамбами будет осуществляться на месте составом, сформированным Азербайджаном и Ираном на паритетной основе. Это значит, что до обеспечения территориальной целостности Азербайджана, Иран будет выполнять только свою часть соглашения и информировать азербайджанскую сторону о проделанной работе.

То есть за процессом будет осуществляться совместный контроль. Соглашение, подписанное с Ираном в 2016 году, означает также, что Азербайджан уверен в скорейшем освобождении от оккупации своих территорий, после чего будет выполнять свою часть соглашения. Те, кто утверждает обратное, не только пытаются навязать общественному мнению пораженческий дух, но также стремятся выдать за правду ложь, измышленную армянской пропагандистской машиной. Вот это и есть настоящее предательство", - сказал Мирзабейли.