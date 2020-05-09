Ереван готовит России "панармянский ответ"

Армянские СМИ призывают власти своей страны "дать достойный отпор" России и угрожают Москве страшными "политическими последствми", а все из-за того, что заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман не испросил разрешения в Ереване на интервью с Президентом Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Градатор, статья называется "Новая наглость на российской платформе: ответ Армении".

Под "старой наглостью", надо понимать, армяне подразумевают недавний комментарий главы российского МИД Сергея Лаврова относительно урегулирования карабахского конфликта, который не понравился армянам. Лавров всего лишь вынужден был озвучить позицию международных посредников, согласно которой Армении предписано отдать то, что им по праву не принадлежит, то есть оккупированные территории Азербайджана, которые армяне уже давно сочли своими, а заодно и историю переписали. Кстати, схожий процесс ожидается и на юге России. Так что, россияне, внимательно изучайте печальный опыт азербайджанцев. Пригодится! И не в столь отдаленной перспективе, даже если сегодня это кажется утопией. Поезжайте в Краснодарский край, и многое станет понятно.

Но вернемся к заявлению Лаврова. Возмущенная реакция, которую проявило все армянское общество и вызывающе оскорбительный ответный тон армянского МИД в адрес России превзошли все допустимые этические границы. Складывается впечатление, что российский МИД забыл получить санкцию из Еревана на свои высказывания по интересующей армян теме.

После этого досталось всем россиянам, даже свояку Сергею Лаврову (Калантаряну), которому не зачли даже то, что столько лет он покровительствовал Армении и превратил российский МИД и МГИМО в армянское гнездо российской дипломатии. В конце концов, Лавров не выдержал армянского натиска, сдался, и, согласно информации армянских СМИ, сам напросился и позвонил своему армянскому коллеге с извинениями. Как пишут армяне, "Лавров не выдержал и позвонил в Ереван"

Чувствуете размах армянской наглости и вседозволенности?! Они диктуют России, что можно делать, а чего нельзя...

Теперь перейдем ко "второй наглости" со стороны армянства.

Армяне подняли крик по поводу того, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в преддверие юбилея Победы СССР в войне с фашизмом обратил внимание, что шестиметровый памятник фашистскому преступнику Гарегину Нжде, осужденному и приговоренному в СССР, не был демонтирован в Ереване.

И теперь армяне в День Победы над фашизмом будут возлагать цветы к ногам фашиста.

Также Президент Ильхам Алиев выразил возмущение, что армяне пропагандируют своего "героя" фашиста не только в Армении, но и в России.

"Возникает резонный вопрос: разве у Армении не было героев в Великой Отечественной войне? Так почему же не им была установлена памятная доска около армянской церкви в Армавире, а фашистскому преступнику? Как это понимать? Эти вопросы должны широко обсуждаться", - сказал Президент Азербайджана в интервью Михаилу Гусману.

После выступления Президента Ильхама Алиева на саммите СНГ эту доску в Армавире, не взирая на крики о мести со стороны армян, все же демонтировали.

И тут понеслось!

"Не важно, поднимают ли этот вопрос Захарова, Гусман, депутат Армавирской думы, который безнаказанно осквернил памятную доску Нжде, Алиев, это все равно российская провокация", - гневно пишут армянские СМИ.

Следом идут явные армянские угрозы в адрес России: "Ответ на вопрос, возникший из великодержавных истоков, должен быть армянским, панармянским. Все армянские политические силы и организации, оставив разногласия и личные амбиции, отношение к учению Нжде, должны дать общий ответ, из которого российской элите станет ясно, что любое обращение к этому вопросу в дальнейшем будет иметь политические последствия, и для того, чтобы их избежать, Россия не сможет опереться в Армении ни на одну силу. Способны ли армянские силы дать такой ответ?"

У нас не вызывает сомнение, что способны. Сейчас задействуют свою "пятую армянскую колонну" из симоньянов, габрелянов, бабаянов, худавердянов, тоганянов, вартанянов, карапетянов и прочих, и нам мало не покажется. Вот и будет России панармянский ответ. А еще бросят заработаные в России деньги армянских миллиардеров на идеологическую войну против россиян, подкупят нерадивых чиновников, и все, "дело в шляпе", армянской.

Всех заставят извиняться: И Лаврова, и Захарову, и Гусмана. Да чего там... самого президента Путина!

Очевидно, что риторика и действия армянства принимают все более агрессивный и необузданный характер. Россияне либо молчат, либо прислуживают и подыгрывают, либо уклоняются от прямого столкновения и уступают дорогу, уступают в своих интересах, и даже готовы отдать свои самые лучшие земли в безраздельное пользование армянам.