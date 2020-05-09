О популярности итальянского фашизма в армянской диаспоре

Прошло ровно 75 лет со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне. Победа была одержана благодаря мужеству и героизму русских, украинцев, азербайджанцев, армян, грузин, узбеков, таджиков и представителей многих других национальностей СССР, внесших определяющий вклад в разгром вооруженных сил фашистской Германии и ее союзников. Но после открытия архивов, в век информационных технологий стало раскрываться все больше фактов о сотрудничестве некоторых советских граждан, а также эмигрантов из числа подданных бывшей Российской империи с оккупационными властями Третьего рейха. В частности, власти Германии намеревались использовать для борьбы с СССР армянских националистов.

Day.Az со ссылкой на "Вестник Кавказа" публикует перевод Sources sur la question arménienne "О популярности итальянского фашизма и нацизма в армянской диаспоре и в самой Армении", где собраны выдержки из статей и высказывания как идеологов нацизма, так и экспертов.

Арам Турабян, "Небо и Земля в заговоре", 1 февраля 1923 г., с. 2:

"Теперь, что мы должны делать? Это, по нашему убеждению, то, что еще предстоит сделать армянскому народу: обе армянские делегации из Парижа должны быть немедленно сметены сильной рукой. Комитет национальной обороны должен быть сформирован при активном участии партизан, в духе фашистов (выделено в оригинале). Это должно стать обязательным для всех армян без исключения, каждому по возможности и по средствам. Комитет должен сформировать политический проект, а для его выполнения необходимо подготовить обучение армян (тоже выделено в оригинале). Это единственное спасение для Армении, которое мы видим. Всё остальное - это просто пыль в глаза или кокаин, чтобы усыпить дураков".

Георгий Мамулия, "История Кавказской группы (1934-1939)", Cahiers du monde russe, 2007/1, с. 56-57:

"Создание армяно-грузинского союза было официально объявлено во второй половине мая 1936 года, через несколько недель после провозглашения Итальянской империи. Как и Вачнадзе, Арчак Джамалян, бывший министр транспорта независимой Армении и один из лидеров партии "Дашнакцутюн" (Армянская Революционная Федерация), которая принимала участие с армянской стороны в создании Союза, имел связи в итальянских правительственных кругах. Неофициальные контакты с правящими кругами Италии были установлены спустя некоторое время. Согласно архивным итальянским документам, осенью 1935 года Исаакян, представитель Союза в Италии, предложил в Риме создать армяно-грузинский легион для участия в войне в Эфиопии. Авторы этой инициативы ожидали, что вмешательство Рима в дела Северной Африки приведет к военной конфронтации с Турцией в восточном Средиземноморье, как это было в 1911 году.

В течение некоторого времени итальянцы продолжали использовать название Союза (армяно-грузинский), вероятно, для того, чтобы таким образом пытаться оказывать давление на Турцию. Так, в августе 1937 года один из итальянских экспертов по Кавказу Лауро Майнарди в еженедельнике "Единый фронт" (орган наиболее радикального крыла национал-фашистской партии) подчеркнул, что только создание оси Тифлис-Ереван будет способно подорвать влияние Турции и Англии на Кавказе. Автор также обратил внимание на то, что идеология революционной армянской партии "Дашнакцутюн", по инициативе которой был создан союз, близка к итальянскому фашизму, а заодно отметил, что напряженные отношения между дашнаками и Армянской церковью, находившейся под влиянием епископальной церкви и консервативных кругов Великобритании, были наилучшей гарантией против британского влияния в регионе".

Пьер Терзян, "Армянский вопрос сегодня", Социалистическая критика, 4-й квартал 1982 г., с. 59:

"Аршаг Чамалян (Аршак Джамалян), член Политбюро (Армянской революционной федерации), пишет: "Мы многому можем поучиться у Италии", и после этого делает несколько шагов в сторону правительства Дуче. В то же время другой лидер основал журнал Ազգ (нация) с национал-расистском содержании; эта публикация исчезла в 1938 году, но в следующем году члены его команды присоединились к группе "Кавказ", целью которой было создание "независимого кавказского государства федеративного устройства" под защитой Третьего рейха".

Лауро Майнарди (член Национальной фашистской партии, Армения (брошюра), Рим, HIM (издательство Армянского комитета Италии), май 1939 г. (перепечатка статьи, опубликованная в "Едином фронте"):

"Защита цивилизации, за которую с таким мужеством и самоотдачей борется фашизм, налагает на всех нас обязанность знать, какие народы уже внесли и продолжают вносить свой вклад в ее создание и развитие. Это знание, выделяет цепь народов, которые от Северной Европы до Средиземного моря и Малой Азии протянулись до колыбели арийцев, и демонстрирует нам формирование цивилизации, которая призвана управлять судьбой мира. Особенно важной частью этой цепи является армянская нация, культурный мост между Западом и Востоком. Армения героически выполняла эту историческую миссию, она распространяла идеи Рима, была костным мозгом цивилизации, среди народов, с которыми она была в постоянном контакте на протяжении веков.

Величественный остров арийского духа, Армения на протяжении долгих и тяжелых веков была оплотом христианства и индоевропейского духа, она мужественно сопротивлялась атакам варваров и смягчала светом своей цивилизованности буйство других народов Востока. Армения, заботясь о защите и распространении ментального наследия ариев, в то же время истекала кровью, ее политические институты ослабли, что, в конечном счете, подорвало ее свободу и национальный суверенитет.

Дьявольские попытки в недалеком прошлом уничтожить этот народ с особой дикостью и жестокостью, несмотря на огромные потери среди армян, оказались безрезультатными. Вклад этого народа в цивилизацию настолько велик и ценен, что эти люди обладают по истине несокрушимым духом. Армяне не обезоружены и никогда не будут. Армения не впадает в отчаяние. Ее история длится уже тридцать веков, ее апостолы, ее герои, ее мученики дают ей право на существование; неугасимая любовь к ее несчастной родине достойна уважения".

Гарегин Нжде (создатель в 1933 году молодежной организации Армянской революционной федерации в США), заявление для l'Hairenik Weekly, 10 апреля 1936 года, цитата (Артур Дерунян), "Джон Т. Флинн и дашнаки","Фронт пропагандистской борьбы", 31 мая 1944 г.:

"Сегодня Германия и Италия сильны, потому что, как нации, они живут и дышат с точки зрения понятия расы".

Редакция газеты "Hairenik" (орган Армянской революционной федерации) от 21 августа 1936 г.:

"Иногда трудно уничтожить эту отраву (евреев), когда они заражены на корню, это как хроническое заболевание. И когда людям необходимо искоренить их необычным способом, такие методы и считаются революционными. Когда во время операции проливается кровь, это нормально. [...] В таких условиях диктатора можно считать спасителем".

Редакция Hairenik, 17 сентября 1936 г.:

"Старая Германия, потерпевшая поражение в Великой войне (Первой мировой) из-за отсутствия народного единства, изо дня в день вела неопределенную и запутанную политику, которая ни к чему не привела. [...] И вот после битвы, достойной Геракла, пришел Адольф Гитлер. Он задел чувствительную струну в душах немцев, расовую струну, он сыграл на национальном чувстве немцев, показал источник национального гения, и подавил дух пораженчества. И вот теперь мы видим сильную, сплоченную, гордую и самодостаточную Германию. [...] Никогда еще немецкая мысль не была такой четкой, такой ясной и такой богатой, как сейчас. [...] И что бы не говорили и не думали о гитлеризме и фашизме как о способе правления [...], теперь есть доказательства тому, что они оживили и возродили два государства, Германию и Италию".

Жан-Пьер Алем (армянолог и армянофил), L'Arménie, Paris, Presses Universitaires de France, 1959, pp. 96-97:

"Во Франции [...] во время оккупации партия "Дашнакцутюн" (Армянская революционная федерация) обратилась за сотрудничеством к немцами [...]"

Кристофер Уолкер (британский автор, армянофил), Армения. Выживание нации, Лондон, Рутледж, 1990, с. 357:

"Однако остается неоспоримым тот факт, что отношения между дашнаками и нацистами в регионах, оккупированных Третьим рейхом, были весьма тесными и активными. 30 декабря 1941 года Вермахт решил создать армянский батальон, известный как 812-й батальон. Им командовал Дро (настоящее имя Драстамат Канаян, лидер "Дашнакцутюн" с 1923 года до его смерти в 1956 году, и бывший военный министр независимой Армении). Батальон состоял из небольшого числа завербованных новобранцев и большего числа армян, вышедших из восточных лагерей для заключенных. Первоначально численность батальона составляла 8 000 человек, затем увеличилась до 20 000. 812-й батальон действовал в Крыму и на Северном Кавказе.

15 декабря 1942 года Армянский национальный совет получил официальное признание от Альфреда Розенберга, рейхсминистра восточных оккупированных территорий. Председателем этого совета был профессор Арташес Абегян, его заместитель - Авраам Джулханданян, также среди членов совета были Нжде и Ваан Папазян. С этого момента и до конца 1944 года выходила еженедельная газета "Армения" под редакцией Викена Шанта (сына Левона), который также выступал по радио "Берлин".

Мааян Джаффе-Хоффман (редактор новостей The Jerusalem Post), статья "В День освобождения Освенцима Израиль должен изучить историю двух памятников", The Jerusalem Post, 21 января 2020 года:

"В мае 2016 года в Ереване установлен памятник Гарегину Нжде (1886-1955), пособнику нацистов и командующему Армянским легионом Вермахта. Подразделение под его командованием сражалось в Крыму, на Кавказе и на юге Франции, в то время как нацисты захватывали евреев и бойцов сопротивления, чтобы отправить их в лагеря смерти. В 1945 году Нжде был приговорен советским судом к двадцати пяти годам тюремного заключения за военные преступления и за сотрудничество с нацистами.

Кроме того, он был основателем расистского движения Цегакрон (буквально: "религия расы"), существующего до сих пор. Движение, призванное воплотить "духовную и биологическую сущность классического армянина", который должен управлять своей страной. Идеология этого движения напоминает идеологию арийского превосходства нацистов, товарищей Нжде.

В Армении Нжде считается национальным героем. В его часть была названа площадь (вторая по величине в городе) и станция метро в Ереване (расположенная неподалеку от площади), а его наследие/учение преподается в государственных школах Армении. Когда в 2016 году был установлен памятник Нжде, тогдашняя оппозиция не обратила на это внимания. Израильский историк Эфраим Зурофф назвал это событие "возмутительным", печальной ошибкой и оскорблением жертв нацистов, а также всех тех, кто сражался с нацистами".

В Армении наследие Нжде поделено с другим армянским генералом нацистской армии, который также был военным, Драстаматом Канаяном ("Дро"). Существует Национальный институт стратегических исследований Драстамата Канаяна, который финансируется государством. Также министерством обороны Армении была выпущена медаль с его именем, чтобы награждать солдат и гражданских лиц, отличившихся в военной подготовке.

Памятник Нжде, кстати, так и не был демонтирован. Прославление Нжде не следует рассматривать как единичный случай. [...] Опрос по антисемитизму, проведенный в июне 2014 года (еще до установки памятника Нжде) Антидиффамационной лигой (Американская еврейская неправительственная правозащитная общественно-политическая организация) в более чем ста странах, показал, что уровень поддержки антисемитских идей в Армении (58%) является третьим по величине в Европе и самым высоким из всех стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Около 68% армян считают, что "евреи более лояльны Израилю", чем странам, в которых они живут, и 72% согласны с фразой, что "у евреев слишком много власти в бизнесе".

В июне прошлого года в Армянском квартале Старого города в Иерусалиме шестьдесят студентов Армянской церкви напали на двух молодых евреев и жестоко избили их. До 1991 года (до получения независимости) армянская еврейская община насчитывала более 5000 членов. Сегодня не наберется и сотни.

Еще небольшое дополнение. Армянская революционная федерация управляла независимой Арменией (1918-1920) диктаторскими методами (в частности для того, чтобы заставить молчать Социалистическую революционную партию Армении, которая выступала против расизма и политики этнической чистки). Также применялось физическое насилие (иногда использовались методы террора) внутри самой диаспоры, в отношении других националистических партий, которые, по крайней мере в то время, были прорасистскими (Хинтчак и Рамкавар), в отношении армянских коммунистов, а также тех, кто даже не принадлежал ни к какой из партий.

В независимой Армении, начиная с 1991 года, к власти пришли поклонники нацистов Нжде и "Дро" Канаяна (все последующие правительства заявляли об этом, причем нынешнее не исключение). Это особенно тревожно, поскольку их учение преподают в школе.