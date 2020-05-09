Консулы тюркоязычных стран в Вашингтоне провели встречу в формате видеоконференции

8 мая состоялась видеоконференция с участием консулов посольств в США государств-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в США, на мероприятии детально обсуждались вопросы, озвученные на чрезвычайном Саммите Тюркского совета, проведенного по инициативе Президента Азербайджана, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева.

В связи с 28-й годовщиной оккупации древнего азербайджанского города Шуша, который считается художественным центром тюркской культуры в регионе, участники встречи почтили минутой молчания память погибших во время оккупации.

Открывая мероприятие в качестве страны-председателя, консул посольства Азербайджана в США Эмиль Мурадзаде рассказал о превентивных мерах, принимаемых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в нашей стране.

В ходе встречи обсуждались вопросы предоставления консульской помощи гражданам, сталкивающимся с трудностями в США в связи с пандемией COVID-19, регистрации граждан и их эвакуации из США.

Представитель Секретариата Тюркского совета Джейхун Шахвердиев подробно рассказал о заседании, проведенном 7 мая 2020 года руководителями миграционных органов стран-членов Совета и стран-наблюдателей, а также иных структур.

Участники встречи обменялись информацией о мерах, принятых для предотвращения распространения коронавируса в своих странах, визовой политике для иностранцев, желающих посетить эти страны, карантинном режиме, правилах пропуска граждан через границы, возобновлении коммерческих рейсов, планах эвакуации. Также стороны обсудили возможности сотрудничества в создавшейся ситуации.

В период, когда пандемия коронавируса распространяется по всему миру, Тюркский совет демонстрирует себя как успешная и полезная региональная организация, действительно способная отвечать на глобальные вызовы.

Наряду с представителями Совета в видеоконференции, проводимой по инициативе посольства Азербайджана в США, приняли также участие консулы посольств Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в США.

Отметим, что инициатива о проведении встречи была выдвинута 24 апреля на видеоконференции с участием послов стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств в США и генерального секретаря Совета.