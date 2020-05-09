Руководитель Baku Network Эльхан Алескеров в онлайн-проекте «Через века, через года, - помните!…»

Руководитель экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров принял участие в онлайн-проекте политологического центра Север-Юг "Через века, через года, - помните!...", посвященного теме "История семьи, история родителей - священна!".

Онлайн-проект "Через века, через года, - помните!..." - это серия видеоинтервью, повествующих о конкретных людях, вынесших на своих плечах тяжкое бремя суровых испытаний военных лет.

В сюжетах проекта эксперты, общественные деятели, активисты поисковых движений, лидеры патриотических организаций России и государств Содружества делятся семейными, очень личными, историями. Они рассказывают о реальных событиях военных лет, участниками которых были члены их семей, представители старшего поколения.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет данную видеозапись с участием Эльхана Алескерова.

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