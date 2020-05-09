Азербайджанский народ внес значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заместитель директора "Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии" Петр Мясников.

Он отметил, что историческая статистика не всегда точна, тем не менее, более 680 тысяч жителей Азербайджанской ССР были мобилизованы на фронт, из которых около 350 тысяч человек не вернулись: "В республике были сформированы пять дивизий, более тысячи отрядов самообороны. Известно, что основными сражениями, в которых участвовали солдаты из Азербайджанской ССР, были бои за Брестскую крепость, оборона Ленинграда и Москвы, битвы за Сталинград, Кавказ и на Курской дуге, боевые действия в Крыму, освобождение Прибалтики, Восточной Европы, а также битва за Берлин. Вместе с тем не все помнят о подвиге азербайджанцев, возглавлявших и входящих в состав партизанских отрядов (на территории Франции, Италии, Югославии, Беларуси, Крыма). Более ста тысяч выходцев из республики были награждены орденами и медалями, более ста из них удостоены звания Героя Советского Союза. Общеизвестна ключевая роль азербайджанской нефтяной отрасли в обеспечении фронта топливом и горюче-смазочными материалами. До 90% топлива в годы войны производилось в Азербайджане. В этой связи хочется еще раз напомнить слова Маршала Победы Георгия Жукова - "нефтяники Баку давали фронту и стране столько горючего, сколько нужно было для защиты нашего Отечества, для быстрой победы над врагом..."".

Согласно его словам, примеры самопожертвования, мужества, стойкости людей, на фронте и в тылу, оказали на него неизгладимое впечатление в детстве и продолжают быть ярчайшим нравственным ориентиром сегодня: "Мои деды воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Я знаю о войне не только из бессмертных фильмов, книг, песен и стихов, увековечивших подвиг советского народа, но и из истории своей семьи. Поэтому меня глубоко возмущают попытки принижения роли СССР в Победе над фашизмом, которые отмечаются сегодня в Европе, а также в ряде других стран. После крушения Союза на Западе возникла деструктивная идея, целью которой является пересмотр итогов Второй мировой войны и достигнутых после нее международных соглашений. Идеологи данной стратегии стремятся уравнять в общественном сознании гитлеровскую Германию и "сталинский Советский Союз", ими финансируются тенденциозные публикации в СМИ, проводятся псевдоисследования, сносятся памятники советским воинам (среди которых были не только русские), оскверняются мемориальные кладбища в государствах, свобода которых щедро оплачена кровью наших с вами дедов".

Политолог считает, что 75-летие Великой Победы над фашизмом некоторыми странами используется как способ политических спекуляций: "Мы с вами живем в период информационных войн, в которых геополитические соперники стремятся всеми средствами нанести ущерб имиджу своих конкурентов. Пока все прогрессивные силы в мире в день 75-летия Великой Победы чтят память жертв нацизма, отдают дань уважения павшим в боях с этим злом, призывают вспомнить уроки той войны, беречь мир, бороться с расовой и религиозной нетерпимостью, отдельные государства идут по пути политических спекуляций. Правда о войне приносится ими в жертву сиюминутной (по историческим меркам) политической выгоде. В других случаях этнократические элиты для укрепления своей власти целенаправленно разжигают националистические настроения среди населения своих стран, стремясь стереть память о том, что Великая Победа базировалась на интернационализме и единстве народов. Отрадно, что в Азербайджане сознают важность сохранения военной истории и предпринимают значительные усилия в данном направлении".

Мясников также отметил, что гитлеровское командование вынашивало планы по захвату нефтегазоносных районов в Закавказье, которые были сорваны Советской Армией в ходе известной битвы за Кавказ: "Поскольку значительную часть времени я работаю на Северном Кавказе, мне довелось неоднократно посетить места сражений. Здесь плечом к плечу насмерть стояли сыны разных народов, которые не допустили врага в Баку. Память о том, как азербайджанцы защищали Ленинград или бились на Курской дуге, а представители других национальностей сражались и погибали на подступах к Закавказью, должна быть сохранена. Об этом должны знать и помнить следующие поколения. Необходимо донести до них, что только дружба и интернационализм могут защитить нас перед лицом новых глобальных угроз и вызовов. Поэтому увековечивание исторической правды о войне, недопущение "переформатирования" общественного сознания и оправдания нацизма, противодействие пересмотру исторической роли народов СССР в Победе над фашизмом я считаю очень важными задачами. Полагаю, что лидерам постсоветских государств, по-прежнему разделяющих истинные моральные и духовные ценности, нужно занимать единую позицию по данному вопросу на международной арене и жестко отстаивать наше общее право на Великую Победу. Необходимо переступить через текущие разногласия и обиды. Нельзя предавать подвиг и жертвы, принесенные нашими предками на алтарь борьбы с фашизмом. История не прощает тех, кто забывает ее уроки".