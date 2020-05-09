Гейдар Алиев - навсегда в памяти современников и в сердцах потомков

Этот день, 10 мая каждого года, является одной из самых важных дат в жизни независимого Азербайджана. Наша страна отмечает очередной, на этот раз 97-й, день рождения Гейдара Алиева - политического деятеля мирового масштаба, который всегда ощущал колоссальную ответственность перед своей Родиной, перед своим народом. Оценивая его заслуги перед Азербайджаном, не сложно использовать все возможные слова благодарности, но невозможно переоценить масштаб этой Личности.

Неспроста же мы регулярно слышим полные глубочайшего уважения и почтения по отношению к памяти Гейдара Алиева, рассказы о нем современников, которым посчастливилось работать с ним в разное время и на разных этапах его жизни. Это политики из самых разных стран мира, зачастую придерживающиеся противоположных взглядов по целому ряду вопросов. Но все они едины в том, что Гейдар Алиев был искуснейшим знатоком глобальной политики, непревзойденным стратегом и тактиком, который всегда умел предвидеть ход событий на многие годы вперед.

По сей день слышны аргументированные утверждения российских политиков и политологов о том, что возглавь Гейдар Алиев СССР, не случилось бы распада Советского Союза. При этом, всеми признается и подчеркивается его историческая роль в сохранении, возрождении и процветании независимого Азербайджана. Действительно, будучи мудрым и дальновидным политиком, он понимал важность тотального экономического, политического и военного превосходства Азербайджана над Арменией для возвращения всех оккупированных территорий нашей страны.

Достойный наследник политических традиций своего великого отца, нынешний Президент Азербайджана Ильхам Алиев успешно ведет нашу страну в правильном направлении. Он, как и Гейдар Алиев, умеет правильно расставлять акценты, взвешивать силы. Он, как завещал Гейдар Алиев, всегда ставит во главу угла интересы азербайджанского народа. Это еще раз проявилось сейчас, когда весь мир вступил в тяжелую борьбу с пандемией коронавируса. "У нас было два варианта. Первый вариант - защита жизни и здоровья людей, а второй - приоритет спасения экономики. С самого начала мы выбрали защиту жизни людей", - заявил Президент Ильхам Алиев в ходе видеоконференции с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

Это были слова ответственного политического деятеля, для которого дорог каждый гражданин Азербайджана. Уверен, что Гейдар Алиев гордился бы этими поступками своего последователя. Потому, что он сам всегда ставил во главу угла именно такие приоритеты. А еще он способствовал возрождению, сохранению и развитию национальной культуры, нашей духовной самобытности. Будучи покровителем творческой интеллигенции страны, Общенациональный лидер Гейдар Алиев ввел традицию встреч с деятелями культуры и искусства. Неудивительно, что в период его правления азербайджанское оперное и балетное искусство пережило настоящее возрождение.

Замечу к слову, что на посту заместителя председателя совета министров СССР он курировал в том числе и всю советскую культуру. Прекрасно помню, что блистательная оперная певица, народная артистка СССР Галина Вишневская рассказывала мне о том, что Гейдар Алиев оказывал всяческую поддержку Большому театру Союза ССР. Величайшая оперная дива с восторгом вспоминала общение с нашим Общенациональным лидером, всегда подчеркивая его высочайший интеллект, его способность видеть суть любой проблемы и находить кратчайший путь ее решения.

Еще одна великая советская и российская оперная певица, народная артистка СССР Ирина Архипова, которая в 1997 году по приглашению Гейдара Алиева и занимавшего тогда пост министра культуры Полада Бюльбюльоглы, приехала в Баку и возглавила жюри Конкурса имени Бюль-Бюля, также восторгалась политическим гением и дальновидностью Общенационального лидера азербайджанского народа. Она не сомневалась в том, что нашу страну ждет великое будущее, поскольку во главе Азербайджана стоит один из величайших политических деятелей эпохи.

Всегда с глубочайшим уважением о Гейдаре Алиеве вспоминал и бывший генеральный директор Большого театра Владимир Коконин. Он особо подчеркивал, что никто из известных ему политических деятелей не был так чуток к проблемам деятелей культуры. В частности, Владимира Коконина всегда поражало не только то, с какой оперативностью благодаря Гейдару Алиеву решались все вопросы, связанные с деятельностью одного из самых значительных в мире театров, но и глубокое знание им таких важнейших направлений культуры, как опера и балет. Все это я лично и не раз слышал от человека, который возглавлял Большой театр и видел многих выдающихся политиков.

Не могу не вспомнить и о приезде в Баку великой русской балерины, народной артистки СССР Майи Плисецкой. Практически сразу, с первых слов нашего разговора по ее прибытию в столицу Азербайджана, она спросила: "Как поживает Гейдар Алиевич?". Я ответил, что прекрасно, в чем госпожа Плисецкая может убедиться лично, задав Президенту Азербайджана все интересующие ее вопросы. "Только ради этого стоило приехать в вашу прекрасную республику", проговорила одна из величайших балерин XX века. Она всегда отмечала невероятную харизму и интеллигентность человека, который жил интересами нашей страны, нашего народа.

Наконец, прекрасно помню свои многочисленные беседы о великом азербайджанце с выдающимся виолончелистом и дирижером, уроженцем Баку Мстиславом Ростроповичем. Этот известнейший человек, который встречался со многими ведущими политиками мира, указывал на то, что только во время встреч с Гейдаром Алиевым он испытывал необходимость внутренней мобилизации, что он объяснял мощнейшей энергетикой и интеллектом нашего Общенационального лидера. Ростропович называл Гейдара Алиева главным национальным достоянием Азербайджана. Это очень точная оценка. Но все же, главную оценку его гению даем мы - граждане независимого, крепко стоящего на ногах, развивающегося вопреки всем глобальным вызовам государства. Эта оценка - в наших сердцах. Они были, есть и будут переполнены чувством бесконечной благодарности к тому, кто всегда жил во имя Азербайджана и азербайджанского народа.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана