Героизируя Нжде, Армения лишний раз доказывает, что у нее нет и не было никакой древней истории

Двусторонние отношения Азербайджана и России сегодня можно охарактеризовать как отношения между двумя равными и взаимовыгодными партнерами, прежде всего, в экономической сфере.

Об этом Day.Az сказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

"В самих отношениях заложен огромный и пока еще не реализованный потенциал для укрепления мира и стабильности не только в Южнокавказском макрорегионе, но и на всем постсоветском пространстве и даже на Ближнем Востоке", - подчеркнул он.

По мнению нашего собеседника, Азербайджан стал весьма важным и серьезным посредником между Россией и НАТО, предоставив практически на постоянной основе свою столицу в качестве переговорной площадки между двумя сторонами: "Данный факт говорит не только о возрастающей роли Азербайджана в мировой политике, но и его значении и месте в системе отношений между Россией и Западом".

Давая оценку вкладу Азербайджана в общую Победу над немецким фашизмом, политолог отметил, что Азербайджан вместе с остальными республиками в составе СССР, как впрочем, азербайджанцы со всеми остальными народами Советского Союза, активно участвовали в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

"О подвигах героев-азербайджанцев в СССР были сняты фильмы, изданы другие художественные произведения. Я благодарен азербайджанскому телеканалу на территории России - TV PATRIOT AZ, который в настоящее время широко освещает факты проявления героизма азербайджанцев - от простых воинов до генералов во Второй мировой войне", - заявил Перенджиев.

Комментируя все чаще наблюдаемые попытки переписывания истории, искажения правды о Великой Отечественной войне, попытки героизации фашизма и фашистских преступников, доцент подчеркнул, что Армения попала в ту же ловушку, что и некоторые страны на постсоветском пространстве.

"Армения всегда заявляла, что она - древняя страна. Но факт остается фактом. Отказавшись от признания основным объектом героизации советских воинов - уроженцев Армении и обозначив основным объектом героизации тех, кто воевал в составе подразделений фашистской Германии (Вермахта и т.д.), фактически четко показывает, что никакой древней истории у Армении нет. По крайней мере, нет древней героической истории.

Процесс героизации в каждой стране наглядно демонстрирует и процесс формирования политических и других социальных ценностей, на основе которых государство и нация будут двигаться в будущее. В Армении, с одной стороны, чествуют павших советских воинов в Великой Отечественной войне. С другой стороны, возводят в ранг основных национальных "героев" тех, кто воевал на стороне фашистской Германии, например, Нжде. Вряд ли можно построить эффективное государство-нацию в условиях столь откровенно противоречивых и даже враждебных друг другу, двойных социальных стандартов", - резюмировал Александр Перенджиев.

Абдул Керимханов