Человек, спасший Сталина, Рузвельта и Черчилля - книга о легендарном азербайджанском разведчике

Вышла в свет книга "Азербайджанский разведчик и конференция "Тегеран-43"", приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказывающая о легендарном азербайджанском разведчике Мамедгусейне Асадове, о его жизненном пути, профессионализме и подвигах по время Великой Отечественной войны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Авторами книги являются депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиев и заместитель председателя Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Азер Гараев.

Книга выпущена на азербайджанском и русском языках, и готовится к изданию на английском языке.

Мамедгусейн Худадат оглу Асадов родился в 1899 году в Астрахани. В 19 лет начал служить в одной из частей особого назначения Красной армии. После начала Великой Отечественной войны Главное разведуправление командировало Асадова в Иран, так как он отлично владел оперативной обстановкой, свободно говорил на нескольких иностранных языках и располагал широкими разведывательными возможностями.

В тот период именно благодаря своевременному докладу нашего соотечественника была предотвращена попытка покушения на глав СССР, США и Великобритании накануне Тегеранской конференции 28 ноября 1943 года.

Впервые о попытке покушения рассказал широкой общественности 17 декабря 1943 года в ходе пресс-конференции президент США Ф. Рузвельт.

За исключительную роль в проведении этой операции Мамедгусейн Асадов был удостоен двух орденов одновременно - Ленина и Красной Звезды.

Отметим, что публикация фактов и доказательств о героическом сыне Азербайджана Мамедгусейне Асадове, собранных в книге, разоблачили намерения армян сфальсифицировать историю о событиях того времени.