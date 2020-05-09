https://news.day.az/politics/1233340.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили память сынов Азербайджана, погибших в Великой Отечественной войне
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили память сынов Азербайджана, погибших в Великой Отечественной войне
9 мая исполняется 75 лет исторической Победе над фашизмом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева, посетив по этому случаю могилу дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, возложили цветы к памятнику, почтили память всех сынов Азербайджана, погибших в войне.
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