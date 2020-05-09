В рамках Движения неприсоединения Азербайджан формирует новые мировые тенденции.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend профессор кафедры теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов (РУДН) Константин Курылев.

Он напомнил, что глава государства, в котором проводится очередной саммит организации, становится председателем Движения на очередные три года: "Азербайджан проводил 18-й саммит Движения неприсоединения 25-26 октября 2019 года. С тех пор Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал председателем Движения неприсоединения на следующие три года. На этот срок пришелся крайне сложный период распространения коронавирусной инфекции. В этой связи главная миссия организации сегодня - объединить усилия государств в борьбе с этой страшной болезнью. Поэтому политика и деятельность лидера Движения неприсоединения в период пандемии коронавируса в высшей степени актуальна. Как уже успели подметить некоторые эксперты, Президент Азербайджана Ильхам Алиев предстает перед нами как лидер, активно использующий современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)".

Политолог отметил, что масштаб бедствия, с которым сталкиваются как развитые, так и развивающиеся страны мира беспрецедентен, и потому совместные усилия государств важны и необходимы: "Это касается как вопросов поиска вакцины от данного вируса, так и текущей помощи странам, нуждающимся в ней. Яркий тому пример - действия России и Азербайджана. Россия оказала помощь Италии, Сербии и другим странам. Азербайджан, в свою очередь, оказал всестороннюю помощь более 10 странам, которые испытывали проблемы из-за пандемии".

Согласно словам эксперта, начало становления Движения неприсоединения было положено в сентябре 1961 года, когда в Белграде состоялась Первая конференция глав государств и правительств 25 развивающихся стран: "Доктрина Движения неприсоединения начала формироваться еще в середине ХХ века. В ней нашли отражение общие демократические установки антиколониальной борьбы, идеи суверенитета и независимости народов, принципы политического и экономического равноправия и развития. Цели его участников были различными, но главное, что их объединяло, - стремление не дать втянуть себя в военно-политическое и идеологическое противостояние между двумя блоками в условиях биполярной системы международных отношений. После ее распада в условиях постбиполярного мира на смену концепции балансирования между блоками пришло стремление к объединению Юга. Ныне главная цель организации - определение переговорных позиций развивающихся стран в международных торгово-экономических и финансовых организациях. Сегодня Движение неприсоединения - это международное объединение развивающихся стран Юга с долгосрочной перспективой деятельности".