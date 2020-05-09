Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным
9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента России и дружественный российский народ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Владимир Путин поблагодарил за проявленное внимание и поздравление и в свою очередь передал Президенту Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу поздравления с праздником.
Главы государств провели обмен мнениями о работе, проводимой в области борьбы с коронавирусом, и сотрудничестве наших стран в этом направлении.
В ходе телефонного разговора состоялось обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим развитием отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.
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