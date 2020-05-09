Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным

9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента России и дружественный российский народ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин поблагодарил за проявленное внимание и поздравление и в свою очередь передал Президенту Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу поздравления с праздником.

Главы государств провели обмен мнениями о работе, проводимой в области борьбы с коронавирусом, и сотрудничестве наших стран в этом направлении.

В ходе телефонного разговора состоялось обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим развитием отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.