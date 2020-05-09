Эльхан Алескеров: 223-я азербайджанская стрелковая дивизия проявила настоящий героизм в Великой Отечественной войне

Азербайджан отдал Победе не только своё материальное богатство - нефть, но и самое дорогое достояние - 300 тысяч жизней своих доблестных сыновей и дочерей. В сражениях этой мировой войны принимали участие несколько национальных дивизий, одной из которых была 223-я Азербайджанская дивизия.

На этом уникальном фото, которое было снято в первых числах января 1943 года, офицеры и солдаты 223-й Азербайджанской стрелковой дивизии совершают священный намаз перед наступлением на город Моздок. Известно, что 223-я дивизия начала формироваться 18 октября 1941 года. Части дивизии создавались в районах Губа-Сарван-Чархы-Гусар-Девечи, в основном из числа призванных в ряды армии из различных регионов Азербайджана. Здесь же бойцы прошли курс боевой подготовки. В составе сформированной 223-й азербайджанской стрелковой дивизии были: 1937-й,1039-й,1041-й стрелковые полки, 818-й артиллерийский полк, учебно-стрелковый батальон, 351-я мотострелковая разведрота, 332-й истребительный противотанковый дивизион, 669-й минометный дивизион, 587-й саперный батальон, 385-я рота химзащиты, 752-й батальон связи, 176-я зенитно-артиллерийская батарея, 820-й медико-санитарный батальон,422-я автомобильная рота. 22 февраля 1942 года командование дивизией принял Эйбатов Эйбат Атамоглан оглу.

В ходе ожесточенных военных действий в 1942 году советская армия на Кавказе оказалась в критической ситуации, войска фашистской Германии захватили города Майкоп, Пятигорск, Моздок и другие населенные пункты, планируя переправиться на правый берег реки Терек. С противоположной стороны против германских войск на передовые позиции была выдвинута, в дальнейшем особо отличившаяся мужеством, 223-я национальная дивизия Азербайджана. В ночь с 9 на 10 декабря 1942 года выйдя к правому берегу реки Терек, 223-я стрелковая дивизия сменила в первом эшелоне части 9-го стрелкового корпуса, в 50 километрах восточнее города Моздок. Для этого дивизия совершила 120-километровый марш-бросок и удерживала оборонительный рубеж на берегу реки Терек от Гудермеса до Каспийского моря.

В начале января 1943 года после ожесточенных боев 223-я азербайджанская стрелковая дивизия совместно с другими частями Красной Армии освободила от оккупантов город Моздок. 10 января 1943 года части 223-й дивизии первыми ворвались в Георгиевск. В середине января в районе станицы Лабинская, дивизия, отразив яростные контратаки немцев, пресекла попытку их соединения со своей армавирской группировкой. 26 января 223-я дивизия в районе населенного пункта Петропавловск разгромила немецкую дивизию, захватив множество трофеев и 275 пленных. За боевые заслуги части дивизии были удостоены благодарности командования 37-й армии. Дивизия активно участвовала в освобождении Минеральных Вод и за три месяца боевых действий освободила от врага 50 населенных пунктов Северного Кавказа. В дальнейшем она активно участвовала в освобождении от оккупантов территорий в Украине. За отвагу, проявленную в боях и при форсировании Днепра, 330 солдат и офицеров 1041-го полка 223-й дивизии были награждены орденами и медалями.

За три месяца весеннего наступления 44 года, 223-я дивизия очистила от врага 950 квадратных километров советской территории и освободила от врага 90 населенных пунктов. Дивизия принимала активное участие в Ясско-Кишиневской операции советских войск. В этом сражении бойцами дивизии была разгромлена 257-я пехотная дивизия вермахта. Дивизия дважды удостаивалась благодарности Верховного главнокомандующего. В ходе боев за Кишинев дивизия уничтожила 4 тысячи и взяла в плен 3 835 солдат и офицеров противника. В конце сентября 1944 года 223-я дивизия участвовала в освобождении Югославии. За боевые заслуги при освобождении от врага столицы Югославии Белграда, 223-я дивизия была удостоена почетного наименования Белградской. В конце 1944 года 223-я дивизия была переброшена из Югославии в Венгрию. Здесь она заняла позиции на юго-восточной окраине Будапешта. Более двух месяцев дивизия выполняла задачу по блокированию окруженной группировки вермахта. За бои в районе Будапешта дивизия дважды удостаивалась благодарности Верховного главнокомандующего. Участвуя в наступлении на территории Австрии 223-я дивизия освободила 4 города и 44 населенных пунктов. Только в марте-апреле 1945 года в сражениях на венском направлении бойцы дивизии уничтожили 1500 и взяли в плен 490 солдат и офицеров противника, уничтожили 16 танков, 84 орудия и 154 пулемета, захватили в качестве трофеев 16 самолетов, 135 орудий, 40 минометов, 110 паровозов и 4 494 вагона с военными грузами. За боевые заслуги в боях под Веной дивизия была награждена орденом Боевого Красного Знамени.

Народ Азербайджана внес посильный вклад в дело победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на отдаленность от театра военных действий он испытал всю тяжесть и горечь войны. Все 1460 дней и ночей войны Баку был фронтовым городом. Не было бы Баку, не было бы и праздника Победы. Поэтому Баку для нас был, есть и останется навсегда городом-героем. И мы должны быть уверены, что успехи Баку - это залог успеха наших будущих побед.

Директор Экспертного Совета Baku Network,

доктор философии Эльхан Алескеров

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