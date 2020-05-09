https://news.day.az/politics/1233424.html Замминистра культуры и глава Службы минкультуры Азербайджана освобождены от должности - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Замминистра культуры и глава Службы минкультуры Азербайджана освобождены от должности - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение об освобождении с должности заместителя министра культуры Рафига Ясин оглу Байрамова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства Закир Имран оглу Султанов освобожден от должности начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана.
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