Севиль Микаилова: Фашистский идеологический курс в Армении защищается на уровне государственной политики

Фашистский и националистический идеологический курс в Армении защищается на уровне государственной политики.

Об этом в субботу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Севиль Микаилова, передает Day.Az.

Депутат отметила, что возложение венка к памятнику фашистского палача Нжде в Армении в день Победы над фашизмом является наглядной демонстрацией того, что политический режим в этой стране служит фашистской идеологии: "С чувством сожаления следует отметить, что сегодня в Армении пропагандируется фашистская идеология, над которой миролюбивое человечество одержало решительную победу 75 лет назад. Героизация фашистских преступников становится политической традицией в этой стране. Политический режим Армении опирается на опасную фашистскую идеологию. Возведение шестиметрового памятника известному фашистскому палачу Гарегину Тер-Арутюняну по прозвищу "Нжде" и увековечивание его памяти говорят о том, что фашистский и националистический идеологический курс в Армении защищается на уровне государственной политики. То, что нынешний режим преподносит убийцу Нжде, приговоренного советским судом к тюремному заключению сроком на 25 лет за измену Родине и массовые убийства, как "героического сына" армянского народа, является армянской интерпретацией исторической победы, которая была завоевана в Великой Отечественной войне".

Севиль Микаилова особо отметила, что после того, как Президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил на заседании Совета глав государств СНГ факт героизации в Армении преступника и убийцы Нжде, была демонтирована мемориальная доска пособнику фашистов Гарегину Нжде, установленная в городе Армавир Краснодарского края России. Героизация образа Нжде была особо осуждена со стороны политических кругов России".

Депутат добавила, что героизация фашистов, националистов и убийц противоречит общечеловеческим ценностям: "Призывы Президента Ильхама Алиева о недопустимости фашистских и националистических тенденций, направленные на сохранение мира и стабильности на всей планете, однозначно приветствуются и поддерживаются мировым сообществом. Мировое сообщество должно однозначно и решительно осудить тенденции к восстановлению опасной идеологии, и для предотвращения этого мировые лидеры должны продемонстрировать жесткую позицию".